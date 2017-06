Die Streetscooter GmbH, ein Tochterunternehmen der Deutschen Post, und der Autobauer Ford gehen eine Partnerschaft zum Bau batteriebetriebener Lieferfahrzeuge ein. Das teilte der Logistiker am Mittwoch (14.6.2017) mit. Der neue Transporter soll deutlich über dem Streetscooter eingestuft werden.

Als Basis für das neue Modell soll das Fahrgestell des Ford Transit dienen, das mit einem batterieelektrischen Antriebsstrang und einem Karosserieaufbau nach Vorgaben von Post bzw. DHL Paket ausgestattet wird.

Produktion startet bereits im Juli

Die Produktion des neuen Transporters soll im Juli 2017 bei Streetscooter in Aachen starten. Auch den Vertrieb des neuen Modells übernimmt die Post. Bis Ende 2018 sollen mindestens 2.500 Einheiten des neuen Elektrotransporters im innerstädtischen Lieferverkehr der Deutsche Post zum Einsatz kommen. Mit diesem Volumen steigt das Gemeinschaftsprojekt zum größten Produzenten batterieelektrischer mittelschwerer Lieferfahrzeuge in Europa auf.

Neben der neuen Fertigungslinie wird auch die Produktion der bisherigen Streetscooter-Modelle deutlich ausgeweitet: Die Streetscooter GmbH plant, in Aachen sowie an einem künftigen weiteren Produktionsstandort in NRW jährlich bis zu 20.000 Einheiten ihres erfolgreichen kleineren E-Zustellfahrzeugs in unterschiedlichen Varianten herzustellen. Derzeit sind bereits mehr als 2.500 Streetscooter bundesweit im Einsatz für die Deutsche Post.

Foto: DHL Der speziell im Hinblick auf die Bedürfnisse des Postzustelldienstes hin entwickelte Streetscooter ist seit 2013 im Einsatz, 2014 übernahm DHL die StreetScooter GmbH.

Außerdem melden nach Angaben der Post immer mehr externe Interessenten Bedarf an oder haben schon Streetscooter-Exemplare für die Umstellung ihrer Kfz-Flotten auf emissionsfreien Betrieb übernommen.

Hermes setzt auf E-Transporter von Mercedes

Im März sind bereits der Paketdienstleister Hermes und der Autobauer Mercedes eine strategische Partnerschaft eingegangen. Künftig setzt der Lieferdienst auf elektrisch angetriebene Vans. Die beiden Unternehmen starten den Einsatz von batterie-elektrischen Fahrzeugen im Real-Betrieb des Logistikunternehmens zunächst in einer Pilotphase in Stuttgart und Hamburg Anfang 2018. Im Mittelpunkt stehen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit von emissionsfreien Lieferfahrzeugen beim Einsatz auf der letzten Meile. Bis einschließlich 2020 will Hermes Germany 1.500 Mercedes-Elektro­transporter der Baureihen Vito und Sprinter deutschlandweit in Ballungs­räumen einsetzen.