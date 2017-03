„Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd.“ Dieses wohl berühmteste Autozitat stammt von Kaiser Wilhelm II, der damals ganz offensichtlich auf das falsche Pferd gesetzt hat.

Ähnlich pessimistisch sah es der Große Brockhaus aus dem Jahre 1896. Dort stand, "die Erfindung eines Gottlieb Daimler wird für die Entwicklung des Verkehrsgeschehens wohl ohne große Bedeutung bleiben." Mehr als ein Jahrhundert später, polarisiert, fasziniert und bewegt das Auto die Menschen wie kaum ein anderes Objekt.

Schauspieler, Rennfahrer oder Politiker, jeder ist für ein Autozitat gut

Ob nun Politiker, Schauspieler, Autobauer oder Rennfahrer - das Auto ließ viele zu Zitaten hinreißen, die hochphilosophisch, persönlich oder einfach nur wahr sind. Enzo Ferrari hat es auf den Punkt gebracht: "Das Auto ist erfunden worden, um den Freiheitsspielraum des Menschen zu vergrößern, aber nicht, um den Menschen zum Wahnsinn zu treiben."

Barack Obama erinnerte sich an sein erstes Auto: "Mein erstes Auto war ein Ford Granada. Diese Blechbüchse war das schlechteste jemals in Detroit gebaute Auto." Günter Beckstein dreht sich der Magen um, wenn er daran denkt, man müsse nur Fiat oder Skoda fahren, während Walter Röhrl, wohl einer der größten Sprüchkopper, sich eher aufhängen würde, bevor er einen Smart fahren müsste.

Man muss Angst haben, vor einem schnellen Auto

Seine vielen Autozitate werden gekrönt von dem Ausspruch: "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen." Also stehen die PFERDestärken immer noch in Fokus des Interesses, und es schließt sich der Kreis: "Das Auto hat das Pferd noch lange nicht verdrängt. Oder kennen Sie ein Denkmal, auf dem ein Mann am Steuer sitzt?" (Hans Günter Winkler, Springreiter-Legende).

In unserer Fotoshow haben wie die besten Autozitate der Welt gesammelt. Mit von der Partie: Ferry Porsche, Günter Netzer, Harald Schmidt, Heidi Klum, Henry Ford und natürlich Walter Röhrl.