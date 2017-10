Es scheint, dass die Konzernverantwortlichen noch immer nicht verstanden haben, herumbocken, blöken (geht nicht, gibt's nicht, Schn....) und so nur diejenigen anstacheln, die den Firmen tatsächlich ans Leder möchten.

25 Mrd € in USA, 0.5 Mrd € in EU - niemand will den Ruin der Autobranche, aber so unverhältnismässig wird das nicht weitergehen!-



Ich bin bereit, mich an den EU6-Umrüstkosten unseres Audi A4 B8 (10.2012, EU5, SCR) angemessen zu beteiligen. Wer bietet uns eine Lösung an?-