Der Autobauer Daimler schließt angesichts der Ermittlung von US-Behörden wegen möglicherweise unerlaubter Funktionen in Dieselmotoren empfindliche Strafen nicht aus, meldet der Spiegel.

Wie der Spiegel berichtet, schreibt daimler in seinem am Mittwoch (26.4.2017) veröffentlichten Quartalsbericht, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass die Behörden zu dem Schluss kämen, dass in Dieselfahrzeugen von Mercedes möglicherweise unzulässige Funktionalitäten enthalten seien.

Falls die Ermittlungen zu nachteiligen Ergebnissen führten, könnte Daimler unter anderem zu Geldstrafen oder Rückrufaktionen verpflichtet werden, erklärte der Konzern. Bereits in den vergangenen Quartals- und Geschäftsberichten waren entsprechende Warnungen enthalten.