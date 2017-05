Daimler verzichtet laut Medienberichten darauf, die Zulassung von Dieselmodellen zu beantragen. Laut Handelsblatt gelte der Verzicht für das Jahr 2017. Mercedes reagiere damit laut Mercedes USA auf veränderte Kundenwünsche und den erhöhten Aufwand solcher Anträge. Im April habe Mercedes-USA-Chef Dietmar Exler gesagt, dass es noch keine Entscheidung in die eine oder andere Richtung gebe, schreibt die Branchenzeitung Automotive News. Im Oktober 2016 habe Daimler noch erklärt, die Zulassung für vier Diesel-Modelle beantragen zu wollen, so der Bericht weiter.

Strafen nicht ausgeschlossen

Der Spiegel berichtete, dass Daimler in seinem am 26. April 2017 veröffentlichten Quartalsbericht schrieb, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass die Behörden zu dem Schluss kämen, dass in Dieselfahrzeugen von Mercedes möglicherweise unzulässige Funktionalitäten enthalten seien.

Falls die Ermittlungen zu nachteiligen Ergebnissen führten, könnte Daimler unter anderem zu Geldstrafen oder Rückrufaktionen verpflichtet werden, erklärte der Konzern. Bereits in den vergangenen Quartals- und Geschäftsberichten waren entsprechende Warnungen enthalten.