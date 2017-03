Die Staatsanwaltschaft in München hat am Mittwoch (15.3.2017) die Audi-Zentrale in Ingolstadt, die Konzern-Zentrale von VW in Wolfsburg sowie weitere Büroräume und Privatwohnungen in Neckarsulm durchsucht. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft bestehe der Verdacht, dass Software zur Dieselmanipulation von Audi selbstentwickelt wurde.