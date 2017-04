Porsche Macan, VW Tiguan, Ford S-Max – die kennen wir alle. Aber was sind das für komische Zeichen auf dem Heck? Oh! Das ist ja gar kein Original. Wir haben die dreistesten Kopien auf der Shanghai Auto Show zusammengestellt.

Eine gut gemachte Kopie kann man ja eigentlich als Kompliment verstehen. Trotzdem geht es am Ende um den Klau geistigen Eigentums – und die Diebstahl-Opfer kamen auf der Shanghai Auto Show 2017 vorwiegend aus dem Volkswagen-Konzern. Die mit Abstand dreisteste Kopie stellt eine eine Porsche Macan Replik vom chinesischen Hersteller Zotye dar. Nicht nur die äußeren Proportionen, sondern auch das Cockpit wurden recht unverhohlen dem Zuffenhausener SUV nachempfunden. Passend dazu haben die Leute von Zotye ihren Stand mit weiteren VAG-Kopien bestückt: VW Passat findet sich ebenso wie Audi Q5. Aber auch ein Smart und ein Ford Edge sind vertreten.

Der unumstrittene Sieger in der Frage nach der beliebtesten Kopien-Grundlage ist in diesem Jahr der VW Tiguan. China, ohnehin im SUV-Fieber, hat scheinbar Gefallen an dem deutschen Bestseller gefunden. Tiguan-Stilelemente finden sich mal dezent mal rotzfrech an gefühlt jedem dritten Auto auf der Messe.

Foto: Patrick Lang Nein, wir sind nicht am Stand von Ford. Dieses Auto ist eine Kopie des S-Max.

Ford S-Max hat einen China-Zwilling

Bei Ford darf man sich ebenfalls über große Fans aus Fernost freuen. Mondeo, Ranger und insbesondere der S-Max stehen als chinesische Zwillingsgeschwister in Shanghai. In den weiteren Rollen des doppelten-Lottchen-Schauspiels hätten wir dann noch Opel, Volvo, Land Rover und BMW. In unserer Bildergalerie finden Sie die China-Kopien der Shanghai Auto Show 2017. Kleiner Tipp: Hin und wieder sind auch die Typbezeichnungen oder Hersteller-Logos einen Blick wert.