"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." Oder: "Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten." Diese beiden Zitate stammen vom zweifachen Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, einem der besten Rennfahrer aller Zeiten und ohne jeden Zweifel eine der größten Koryphäen im Driften.

Wir von sport auto wollen Ihnen beibringen, wie die Cracks querzufahren. Unser Drifttraining in Boxberg richtet sich an alle, die tief in die Kunst des Driftens eintauchen möchten, aber auch an Könner, die an ihrer Fahrtechnik und an ihrer Fahrzeugbeherrschung arbeiten wollen. Gefahren wird in kleinen, homogenen Gruppen, die permanent von unseren renommierten Instruktoren geführt werden. Dafür haben wir zwei Termine für Sie: 30.07.2017 & 03.09.2017. Der Preis: 599 Euro; 449 Euro Junior (bis 25 Jahre, begrenzte Anzahl).

Leistungen & Instruktoren

Exklusiv gemietete Strecke

Betreuung vor Ort durch das sport auto-Actionteam

Notarzt und Sanitätsdienst

Softdrinks/Kaffee/Mittagessen

Nicht eingeschlossen: Übernachtung, sonstige Verpflegung, Benzin.

Timo Kluck: Testfahrer und -Entwickler, ein ganz schneller auf der Nordschleife, viele Jahre im Formel- und Tourenwagensport unterwegs, zahlreiche erfolgreiche Teilnahmen am 24h-Rennen auf der Nordschleife, Sieger der Internationalen Driftchallenge, rheinländische Frohnatur und ziemlich bester Kumpel von Christian Menzel. Gemeinsam besitzen die beiden auch abseits der Piste einen sehr hohen Unterhaltungswert mit nicht zu unterschätzendem Lerneffekt.

Jochen „Jo“ Albig: Testbetriebsleiter auto motor und sport, in seiner Jugend u.a. im Kartsport unterwegs, viele Langstreckenrennen in der VLN (Nürburgring-Nordschleife) folgten lange Jahre als Chef-Instruktor bei Porsche. Jo Albig liebt es quer.

Trainingsprogramm

ab 07:00 Uhr: individuelle Anreise, Anmeldung

8:00 Uhr: Begrüßung, Kennenlernen der Instruktoren

8:30 - 12:00 Uhr: Drifttraining

12:00 Uhr: Mittagspause

13:30 Uhr: Drifttraining

17:00 Uhr: Veranstaltungsende, Verabschiedung

