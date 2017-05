Musks Firma Boring Company soll Tunnel bohren

Andreas Of

Elon Musk will Tunnels bohren, um dem Stau zu entkommen und hat dafür eine eigene Firma gegründet. Jetzt zeigt ein erstes Video der Boring Company, wie das unterirdische Transportsystem funktioniert.

Multimilliardär und Multiunternehmer Elon Musk hat am 17. Dezember auf Twitter angekündigt, dass er eine Tunnelbohrmaschine bauen und einfach losbohren werde. Jetzt gibt es ein erstes Video, das zeigt, wie sich Musk ein unterirdisches Transportsystem vorstellt.

Mit bis zu 200 km/h durch den Tunnel

Um dem Stau zu entkommen, soll ein Auto auf einem Schlitten parken, der wie ein Aufzug in eine unterirdische Röhre fährt. Die Passagiere bleiben im Auto sitzen, während der Schlitten mit bis zu 200 km/h durch die Röhre fährt. Im Video ist auch eine gläserne Kapsel zu sehen, mit der Passagiere transportiert werden. Angeblich hat die Boring Company, so der Name des Unternehmens, bereits einen Probetunnel gebohrt. Auf der Website kann man sich über einen E-Mail-Link um Jobs bewerben.