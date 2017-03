Das Prologue-Design hat ja einige Hoffnungen geweckt. Wenn ich allerdings jetzt versuche das A8-Design zu ahnen fürchte ich, dass Audi seiner Linie, am Design eher kaum was zu ändern, treu bleibt. Der Grill wird was breiter (Ford lässt grüßen) und hinten gibt es ein breiteres Leuchtenband (wie schon nach der Modellpflege und beim 7er). Die Seitensilouette scheint dagegen kaum verändert zu sein. So wirklich revolutionäres Design scheint es nicht zu sein. Aber vielleicht täuscht ja die Tarnung und es sieht in der engültigen Version gut aus, wäre dem A8 ebenso wie vernünftige Benzinmotoren zu wünschen.