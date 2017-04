Bentley wird 2017 die Neuauflage des Continental GT an den Start bringen. Auf dem Nürburgring testen die Briten den Luxus-Liner erstmals mit der richtigen Karosserie – noch ein wenig getarnt natürlich.

Bisher war das Modell noch unter der Karosse eine Porsche Panamera versteckt. Aber, dass es sich nicht um den neuen Porsche handelte, zeigten die stark verkürzten hinteren Türen, aber auch ein Blick in die Zulassung des Prototypen. Bentley ist eingetragen – und der Top-Motor, der 6,0-Liter-W12. Dieser Zwölfender ist bereits aus dem Bentley Bentayga bekannt und leistet dort 608 PS sowie 900 Nm Drehmoment. Im Bentley dürfte er über 635 PS aufbieten.

Erlkönig auf Testfahrt erwischt 2:04 Min.

Foto: Bentley Gilt als Urmeter für das Design der kommenden Bentley-Modelle, die Studie EXP 10 Speed 6.

Neuer Bentley Continental auf Panamera-Plattform

Wenn 2016 der neue Porsche Panamera auf den Markt kommen wird, so baut dieser auf den neuen Leichtbauplattform MSB auf. Ein Jahr später, also 2017, kommt dann auch der Bentley Continental GT und im weiteren Verlauf die Modellvarianten GTC und Flying Spur in den Genuss der neuen Alu-Plattform. Sie soll eine Gewichtsersparnis von rund 100 Kilo bieten und ist als Heck- bzw. Allradantriebsplattform ausgelegt. Bislang teilt sich die Continental-Familie die Plattform mit dem VW Phaeton.

Neben den konventionellen Antrieben inklusive dem 4,0-Liter-V8, wird es erstmals auch einen Plugin-Hybrid im neuen Bentley Continental GT geben. In Sachen Optik dürfte sich der neue Bentley Continental GT an der Studie EXP 10 Speed 6 Concept orientieren