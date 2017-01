Auf der IAA 2011 hatten die Koreaner mit der Studie Kia GT einen ersten Hinweis auf das neue, sportliche Mittelklassemodell gegeben. 2016 legte dann die Studie Kia Sportcoupé CK nach. Die Marschrichtung war klar – ein sportlich gezeichneter Viertürer mit Hinterradantrieb. Die Plattform dürfte vom Genesis G70 abgeleitet sein.

Turbomotoren mit vier und sechs Zylindern

Sukzessive zeigt Kia vom Kia GT aka Stinger Teaser-Bilder und Videos. Zuvor war der Viertürer nur als Erlkönig erwischt worden. Das rund 4,70 Meter lange, 1,90 Meter breite und 1,38 Meter hohe Modell bleibt zwar von den Proportionen nahe an der Studie, folgt aber beim Design Serienstandards. Die Nase wurde etwas höher – vermutlich als Zugeständnis an Crashtest -, das Heck fällt früher und deutlicher ab. Auch die Überhänge an Front und Heck haben gegenüber der Studie zugelegt. Die gegenläufig öffnenden Türen der Studie mussten vier konventionell öffnenden Türen weichen. Auch der Einzug am Heck wurde deutlich verkleinert.

Die Motorpalette für den Kia GT dürfte als Basisantrieb einen aufgeladenen Vierzylinder vorsehen. Hier könnte der 275 PS starke Zweiliter-Vierzylinder-Turbo aus dem Genesis Coupé zum Zuge kommen. Als Topmotor ist ein 3,3-Liter-V6-Biturbo zu erwarten, der bis zu 480 PS leisten könnte und mit einer Achtgangautomatik sowie Allradantrieb kombiniert werden kann. In jedem Fall soll der neue GT der spurtstärkste Kia aller Zeiten werden. Ein neues Teaservideo markiert 5,1 Sekunden füe den Spurt auf 100 km/h. Auf einer Nordschleifenrunde werden zudem deutlich über 240 km/h erreicht.

In Korea wird der Kia GT unter dem Namen K8 vermarktet. Premiere wird der Kia Stinger auf der Detroit Motor Show im Januar feiern.