Erlkönig Mercedes C Coupé Facelift

Mercedes bereitet die große Modellpflege für die C-Klasse vor. Die Optik wird sich nur wenig ändern, dafür legt die C-Klasse bei den inneren Werten zu. Jetzt wurde ein C 63 AMG Coupé erwischt.

Die modellgepflegte Mercedes C-Klasse ist als Limousine und als T-Modell nicht vor Mitte 2018 zu erwarten. Coupé und Cabrio dürften dann Ende 2018 folgen. Bei den technischen Neuerungen liegen aber alle Karosserieversionen eng beieinander.

Elektronikkomponenten aus der E-Klasse

So dürfte die überarbeitete Mercedes C-Klasse ein neues Lenkrad wie in der gerade präsentierten S-Klasse erhalten. Der linke Lenkstockkhebel für den Tempomat entfällt, die Bedienelemente wandern auf Lenkradtasten. Auch dürfte die C-Klasse Teile der Elektronikarchitektur der E-Klasse übernehmen und damit auch ein erweitertes Angebot an Assistenzsystemen bieten. Auch im Cockpit der C-Klasse ist mit der Modellpflege optional das Doppeldisplay zu erwarten.

Äußerlich deutet die Tarnung des jetzt erwischten C-Klasse Coupés eine leicht modifizierte Frontschürze, einen neuen Kühlergrill sowie Änderungen an der Heckschürze hin.

Die Coupé-Familie der C-Klasse könnte zudem noch um eine ganz heiße R-Version erweitert werden. Die normalen Versionen profitiern von der neuen Vierzylinder-Dieselmotorenfamilie sowie den neuen Reihensechszylindern. Der V8 im AMG bleibt unverändert.