Peugeot bringt im Sommer 2017 den überarbeiteten 308 an den Start. Jetzt sind in einem französischen Forum erste Bilder der Faceliftversion durchgesickert.

2013 kam der aktuelle Peugeot 308 auf den Markt, für Mitte 2017 erhält das französische Kompaktmodell ein Facelift. Bislang gab es vom neuen Peugeot 308 nur Erlkönigbilder. Jetzt sind in einem französichen Forum erste Echt-Bilder der überarbeiteten Version aufgetaucht.

Die formalen Änderungen am Peugeot 308 konzentrieren sich auf die Front und das Heck. Das Gesicht des überarbeiteten Peugeot 308 wird von einem neuen Kühlergrill gekennzeichnet. Die Querlamellen entfallen zugunsten eines Wabenfüllung. Der Peugeot-Löwe wandert von der Haube in den Grill. In den Scheinwerfern wurden die LED-Tagfahrleuchten neu gezeichnet. Dazu gibt es eine neue Schürze mit großeren seitlichen Lufteinlässen und neu geformten Nebelscheinwerfern. Am Heck gibt sich die Facelift-Version lediglich durch neue Grafiken in den Rückleuchten zu erkennen.

Im Cockpit lassen sich auf den ersten Bilder keine gravierenden Veränderungen feststellen. Nur der Schalthebelknauf zeigt sich neu gezeichnet. Damit wird der überarbeitete Peugeot 308 auf das neue, im 3008 vorgestellte, i-Cockpit noch verzichten müssen.

Seine Premiere soll der neue Peugeot 308 bereits im Juni feiern. In den Handel dürfte er dann im Herbst kommen. Die Preise für den aufgefrischten 308 dürften bei rund 17.500 Euro starten.