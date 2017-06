Porsche arbeitet konsequent am Ausbau der 911-Baureihe. Als absolutes Topmodell ist der GT2 RS eingeplant – mit Turbomotor, Heckantrieb und gut 700 PS. Jetzt wurde der in einer xBox-Präsentation enthüllt.

Porsche und Microsoft haben sich für die Rennsimulation Forza 7 auf der nächsten xBox zusammengetan. Der 911 GT2 RS wird den Titel des neuen Spiels zieren. Jetzt wurde der Super-Porsche im Rahmen der Spieleankündigung in Los Angeles bereits gezeigt.

Foto: xBox/microsoft Titel-Hero für Forza 7: Porsche 911 GT2.

Seine offizielle Premiere wird der Porsche 911 GT2 RS dann auf dem Festival of Speed Ende Juni in Goodwood feiern.

Porsche wird auch die aktuelle 911-Baureihe, Typ 991, wieder mit einem GT2-Modell krönen. Entsprechende Prototyp im modifizierten GT3-Karosseriekleid drehen schon lange Testrunden auf der Nürburgring-Nordschleife. Der 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxer mit zwei Turboladern dürfte wieder aus dem 911 Turbo stammen. In der Konfiguration des Turbo S kommt der 3,8-Liter auf 580 PS und 700 Nm Drehmoment, per Overboost sind sogar kurzzeitig 750 Nm abrufbar. Im GT2 kommen noch ein paar Pferdchen dazu. Rund 700 PS und ein maximales Drehmoment von wenigstens 750 Nm sollen auf das neue Siebengang-PDK im GT2 RS einprasseln. Ein Handschaltung wie im GT3 wird es nicht geben. Damit sollen gut 340 km/h Topspeed machbar sein. Für die Nordschleife hört man aus Entwicklerkreisen eine Zeit von um die 7 Minuten und 5 Sekunden.

Porsche 911 GT2 RS mit Hinterradantrieb und PDK

Beim weiteren Antriebskonzept geht der GT2 RS traditionell eigene Wege. Die Hinterradlenkung wird noch aus dem Turbo übernommen, der Allradantrieb aber nicht. Rein heckgetrieben bleibt der GT2 RS damit am GT3-Konzept.

Foto: Rossen Gargolov Viele Spoiler für viel Abtrieb.

Gegenüber dem GT3 legt der GT2 RS in der hinteren Spur noch weiter zu, auch die verbauten Räder fallen eine Nummer größer aus. Auch der Heckspoiler darf nochmals dicker Auftragen und noch mehr Abtrieb generieren. Der GT2 RS liegt auf GT3-Niveau. Bei der Ausstattung wird der Porsche 911 GT2 RS, gegenüber dem Turbo aber abspecken, um das Leistungsgewicht zu verbessern. Fronthaube, Kotflügel vorne und Teile des Hecks sind aus Karbon, das Dach ist aus Magnesium, mit Weissach-Paket auch die Felgen. Die Rückbank fliegt raus, auch an anderen stellen wird Gewicht gespart. Seerienmäßig an Bord ist eine Carbon-Keramik-Bremsanlage. Optional wird es ein Clubsport-Paket mit Rennsitzschalen und Titan-Käfig geben.

Seine Publikumspremiere wird der neue Porsche 911 GT2 RS dann auf der IAA geben um dann als 2018er Modell in den Handel zu kommen. Beim Preis dürfte er kaum unter dem alten GT2 RS von 2010 siedeln, der seinerzeit schon wenigstens 240.000 Euro kostete.