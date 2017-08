Allein BMW/Mini haben aktuell fünf Fahrzeuge in der Erprobung, die alle innerhalb von einem Jahr auf den Markt kommen werden. So werden die Bayern die erfolgreiche Nische der SUV-Coupés nach unten weiterführen und nach X6 und X4 auch einen X2 anbieten.

BMW X2 mit UKL-Plattform, X5 M mit 600 PS?

Foto: Stefan Baldauf Der Zentralbildschirm im BMW X2 sitzt oben mittig auf der Armaturentafel. Darunter sitzen die Lüftungsdüsen, die Direktwahltasten für das Infotainmentsystem sowie die Bedieneinheit für die Klimatisierung.

Auch das Modell baut auf der UKL-Plattform von BMW auf, die bereits den Mini Countryman und den neuen BMW X1 trägt. Angetrieben wird der X2 von den neuen 3- und Vierzylinder-Motoren mit 1,5 bis zwei Liter Hubraum. Mehr Zylinder und Hubraum wird es nicht geben. Auch im Innenraum zeigt sich der X2 eindeutig als BMW. Das Cockpit zeigt ein Dreispeichenlenkrad mit diversen Bedienelementen. Dahinter baut sich ein Kombiinstrument auf, das auf Black Panel-Technologie setzt und im Ruhezustand zwei mit Chromringen eingefasste Rundinstrumente mimt.

Ebenfalls als SUV, aber etwas potenter, wird der BMW X5 in der M-Version 2018 auf den Markt kommen. Der Harcore-SUV übernimmt den V8-Twin-Turbo mit 4,4 Litern Hubraum aus dem BMW M5. Dort leistet er über 600 PS und über 700 Nm. Um auch die Power optisch zu transportieren ist der BMW X5 M aggressiver gestaltet und erhält viele M-typische Insignien.

BMW 8er erhält V8, BMW Z4 Stoffverdeck

Erlkönig BMW Z4 (G29) 2018 kommt der Roadster mit Stoffdach

Ein weiteres Beispiel der erfolgreichen Transformation in die Zukunft ist der neue BMW Z4. Er entsteht in Zusammenarbeit mit Toyota, erhält ein Stoffverdeck und darf weiterhin Z4 heißen. Auch einen klassischen Reihensechszylinder wird es im Z4 M40i nach Angaben von BMW wieder geben. Hier kommt der bekannte 3,0-Turbo-Benziner (B58) mit wenigstens 326 PS zum Einsatz. Auch ein neuer aufgeladener Zweiliter (B48) ist im BMW Z4 sDrive30i vorgesehen. Eine reine M-Version ist noch nicht bestätigt, aber zu erwarten.

Eine M-Version des kommenden BMW 8ers wird es indes geben. Doch zunächst kommt die Coupé-Version auf den Markt, danach das Cabrio. Technisch orientiert sich auch der neue BMW 8er stark am 7er. Unter der langen Haube sitzen auf jeden Fall verschiedene Varianten des 4,4-Liter-V8-Biturbo-Aggregats.

Porsche erprobt ein GTS-Top-Modell

Schauen wir von Bayern nach Stuttgart: Bei Porsche arbeiten die Ingenieure aktuell an der GTS-Version des 718 Boxster. Dieser wird das Top-Modell der Baureihe und dürfte schon zur IAA präsentiert werden, inklusive seines Cayman-Bruders. Leistung: 375 PS bei 447 Nm Drehmoment aus dem aktuellen 2,5-Liter-Turbo-Boxer. Preis: Vermutlich 8.500 Euro über dem Boxster S, also mindestens 74.700 Euro.

In diesen Preisregionen bewegt sich auch neue Porsche Cayenne, allerdings in der reinen Basisversion. Der Prototyp lässt zudem erkennen, dass der Dachverlauf länger ausfällt und die Höhe offenbar etwas reduziert wurde. Insgesamt bekommt der Cayenne eine sportlichere Linie. Auf der Antriebsseite sind neben einem V6-Biturbo an der Basis, auch ein Hybridantrieb sowie der neuentwickelte Vierliter-V8-Biturbo aus dem neuen Panamera mit 460 bis 600 PS zu erwarten.

Mercedes macht die G-Klasse breit und den GLE schnell

Erlkönig Mercedes G-Klasse (2018) So kommt der Kult-Geländewagen

Stuttgart 2.0: auf geht’s zu Mercedes: Dort hat man die neue Mercedes G-Klasse in der Vorbereitung, die 2018 auf den Markt kommen wird. Der Kultgeländewagen wächst massiv in die Breite, wird optisch ordentlich upgedatet ohne allerdings seine Designwurzeln zu vergessen. Auch die neue Generation erhält wieder zwei AMG-Versionen. Aktuell wurde der Mercedes-AMG G63 von uns erwischt. Dieser erhält den 4,0-Liter-Biturbo mit rund 600 PS. Der 5,5-Liter hat in der neuen Generation ausgedient. Als G65 wieder es wieder den V12-Motor geben, dieser leistet in der aktuellen Ausführung 630 PS.

Und was gibt es noch aus Untertürkheim? Klar, wie schon beim oben beschriebenen BMW X5 M leistet sich auch Mercedes vom GLE eine AMG-Version. Die kommt aber erst 2019 auf den Markt, dann allerdings mit dem Vierliter-V8, der wie in der AMG-E-Klasse 571 PS aufweist.

Mercedes-Neuheiten bis 2020 A-Klasse bis EQ-Luxus-SUV

Weitere Erlkönig im Juli 2017

Aber auch andere Autohersteller haben neue Modelle in der Mache. Rolls Royce testet gerade seinen SUV Cullinan, Ford erprobt den Focus Turnier, während bei Aston Martin zwei Zagato-Modelle testet. Kia wird bald die neue Generation des Cee’d auf den Markt bringen und Jaguar eine SVR-Version des XE. Und sonst noch? Wir können zwar nicht den neuen Volvo S40 zeigen, dafür aber den Lynk & Co. 03, der auf der neuen CMA-Plattform basiert, die auch die Volvo 40er-Baureihe tragen wird.