Im März sind unserem Erlkönig-Jäger jede Menge Prototypen vor die Linse gefahren – und in diesem Monat war die Prototypen-Mischung schon sehr speziell. Mehr als 25 Modelle können wir Ihnen in diesem Monat präsentieren.

Auch im März 2017 gibt es die Zukunftsmodelle der großen deutschen Autohersteller zu sehen. Besonders Mercedes ist mit vielen seiner Erlkönigen in die Falle getappt. Da wären zum Beispiel der neue CLS, den es auch als "eigenständiges" AMG-Modelle geben wird. Der Mercedes GLE samt Innenraum wurde von uns fotografiert sowie die neue A-Klasse und die AMG-Version des GLC, der - erstmal - wohl nur in den USA an den Start gehen wird.

Neue Generation erstmals erwischt 2:27 Min.

Aus München liefert BMW Elektro-Modelle zu. So testen sie im hohen Norden das Facelift des i3 sowie die Spyder-Version des i8. Bei Opel ist uns der Insignia im Robust-Look vor die Linse gefahren, noch 2017 wird er als Insignia Country Tourer auf den Markt kommen. Immerhin, aus Stuttgart gibt es noch neue Videos vom Porsche 911 und dem Porsche Macan als Facelift.

Und dann wirds für diesen Monat schon exotisch. Toyota testet die 12. Generation seines Bestsellers Corolla, Jaguar verpasst dem F-Pace ein SVR-Kit, Ford testet das Facelift des Transit und Hyundai die Fastback-Version des i30 und den neuen Santa Fe als Achtsitzer, der nicht mehr Santa Fe heißen wird. Von Ssangyong kommt ein neuer Actyon-Pickup, Rolls Rolls hat den Phantom in der Mache und Jeep seinen neuen Wrangler.

Foto: Stefan Baldauf Die neue Limousine für Putins Staatsbedienstete.

Das Highlight des Monats: Die Staatslimousine des russischen Präsidenten Putin - der nicht nur eine Staatslimousine aufbauen lässt, sondern gleich eine ganze Modell-Flotte bestehend aus Kompaktwagen, SUV und Limousine - unter dem Projektnamen Kortesch - und unter Mithilfe von Porsche Engineering.