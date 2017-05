Bei der Coys' London Auktion in Westminster wird am 18. Mai ein ganz besonderer Ferrari versteigert. Zwischen zwei und zweieinhalb Millionen Pfund veranschlagt das Auktionshaus für den ersten Prototype Ferrari 275 GTB/4, der seinerzeit 1966 auf dem Pariser Autosalon enthüllt wurde. Der 12-Zylinder-Bolide mit der Chassis-Nummer 1 trat die Nachfolge des 275 GTB an. Ausgestattet mit zwei Nockenwellen pro Zylinderbank wurde der 300 PS starke Sportwagen aus Maranello innerhalb von vier Jahren 280 Mal gebaut.

"Ein komfortabler GT mit Rennwagen-Qualitäten" - so beschrieb es seinerzeit Jean Pierre Beltoise, nachdem er einige Zeit hinter diesem Steuer verbracht hatte.

GT mit Rennsport-Genen

Nach seinem Publikumsdebüt ging der Wagen in den Besitz von Gordon Walker über und verbrachte seine Tage bis 1983 in Illinois in den USA. Danach führte der Weg in die Schweizer Sammlung von Albert Obrist, und einige Jahre später schließlich nach England. Jean Pierre Beltoise, der das Auto 1967 testete, schrieb: "Ein echter und komfortabler GT, der sich eine Spur Rennwagen behalten hat, in Bezug auf das Ansprechen des Motors und seine Handling-Qualitäten."

In unserer Bildergalerie können Sie auch ohne Kaufinteresse einen genaueren Blick auf den ersten Ferrari 275 GTB/4 werfen.