Die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc plant eine europaweite streckenabhängige Pkw-Maut einzuführen, berichtet die Welt am Sonntag.

Schon seit Jahren kämpft die EU-Kommissarin für eine Europamaut. Sie will das Maut-Wirrwarr in der EU beenden. So sollen künftig nach einem einheitlichen, elektronischen System in Europa Gebühren für die Straßennutzung erhoben werden. Vor allem soll die Maut der Zukunft nach gefahrenen Kilometern und dem Schadstoffausstoß von Fahrzeugen bemessen werden. Die deutsche Bundesregierung lehnt diese Form der strikt Maut ab.

„Ich hoffe darauf, dass wir im Jahr 2030 eine europaweite Maut haben werden, die abhängig von den gefahrenen Kilometern erhoben wird“, erklärt Bulc gegenüber der Welt am Sonntag. Bulc plant Übergangsfristen, während derer nationale Mautsysteme bestehen können: die französischen und italienischen Mautstellen ebenso wie das österreichische Pickerl oder die geplanten E-Vignetten in Deutschland..