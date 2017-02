Wer sich vor September 2014 ein neues Auto mit Diesel-Motor zugelegt hat, wird die aktuellen Entwicklungen mit wachsender Sorge betrachten. Denn zum 01.09.2014 hat die neue Euro 6-Norm den Euro 5-Standard für Neufahrzeuge abgelöst, wovon seit Beginn insbesondere dieselgetriebene Fahrzeuge betroffen waren. Und die trifft es heuer noch härter. Ab dem kommenden Jahr werden die Selbstzünder unterhalb der Euro 6-Abgasnorm - vorerst nur in Stuttgart - aus Teilen des Stadtgebiets verbannt. Zumindest an Tagen mit erhöhten Feinstaub-Werten in der Luft. Im Falle von Stuttgart sprechen wir immerhin von mehr als 70.000 betroffenen Fahrzeugen.

Man muss jedoch auch die andere Seite sehen: Die deutschen Behörden stehen unter Druck, denn aus Brüssel droht bei Tatenlosigkeit eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, sollten keine konkreten Schritte zur Verbesserung der Luftqualität eingeleitet werden. Der Abgas-Skandal rund um den Volkswagen Konzern hat sein Übriges zur Stigmatisierung des Diesels beigetragen und in der Folge auch andere Hersteller in Erklärungsnot um geschönte Werte gebracht.

Umstieg auf Euro 6-Diesel

Eine Untersuchung des Berliner Senats hat bereits 2005 ergeben, dass Diesel-Pkw lediglich drei Prozent zu einer im lokalen Straßenverkehr gemessenen Feinstaub-Belastung beitragen. Und zu diesem Zeitpunkt galt noch die Euro 4-Norm. Um so tragischer ist es, dass selbst Euro 5-Diesel in Ballungszentren mittelfristig keiner erhöhten Überlebenschance entgegenfahren. Das Jammern wird allerdings nichts ändern, deshalb gilt es den Blick auf die Alternativen zu richten. Das sind in erster Linie alle anderen Antriebskonzepte, also Benziner, Hybride oder Elektrofahrzeuge. Wer aber auf einen Diesel nicht verzichten möchte, sollte sich über das Euro 6-Angebot informieren. In unserer Bildergalerie liefern wir Ihnen einen Überblick über die aktuelle Produktpalette.