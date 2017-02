Jedes Mal, wenn man sich mit professionellen Crash-Tests befasst drängt sich die Frage auf, was das wohl alles kostet. Die ganzen schönen Autos werden erbarmunglos zerschmettert. Nun, wir haben eine Zahl für Sie: 160 Millionen Euro. So viel hat EuroNCAP seit 1997 in seine Tests investiert. Und das sehr zum Vorteil für die Verkehrssicherheit. 78.000 Menschenleben konnten so in den vergangenen zwei Jahrzehnten gerettet werden.

So waren es nicht zuletzt die Testergebnisse, die schon früh Hersteller dazu veranlassten, Design und Konstruktion anzupassen, um Unfälle zu verhüten. Denn die mangelhaften Test-Ergebnisse führten zu einem empörten Aufschrei – auch bei Verbraucherverbänden, der Öffentlichkeit und den Medien. Heute vergibt EuroNCAP laut eigenen Angaben an neun von zehn in Europa verkaufte Autos eine Sicherheitsbewertung.

Wenig Ruhm in der ersten Testrunde

In einem ersten Durchlauf bestritten sieben beliebte Kleinstwagen ihre Feuertaufe – mit ernüchterndem Ergebnis. VW Polo und Ford Fiesta konnten als einzige drei von vier Sternen erzielen. Fiat Punto, Nissan Micra, Opel Corsa und Renault Clio brachten es nur auf zwei Sterne. Besonders übel schnitt jedoch der damals sehr populäre Rover 100 ab, der nur einen einzigen Stern bekam, was ziemlich mies ist, wenn es nicht um eine Dschungelprüfung, sondern um Menschenleben geht.

Das erste Auto, das dann die volle Punktzahl erreichen konnte, war übrigens der Volvo S40. Als kleines Andenken und/oder Mahnmal, können Sie sich im Video einen Crashtest-Vergleich zwischen dem alten Rover 100 von 1997 und einem aktuellen Honda Jazz anschauen. auto motor und sport gratuliert EuroNCAP zum 20sten Geburtstag und sagt Danke!