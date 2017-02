Ungünstiger hätten die Termine nicht zusammenfallen können. Ford hat gerade die Überarbeitung des neuen Mustang vorgestellt, da veröffentlicht die EuroNCAP-Organisation die Crashtestergebnisse für das noch aktuelle Modell. Und die sind erschütternd.

Foto: EuroNCAP Ford Mustang: Nur zwei Sterne für den US-Sportwagen.

Ford Mustang mit Airbag-Problemen

Der Ford Mustang erhielt im Crashtest nur zwei Sterne. Beim Frontalcrash konnte der Airbag den Fahrerkopf nicht abfangen, ein Lenkradkontakt war die Folge. Auch der Beifahrer hatte trotz Airbag mit dem Kopf Kontakt mit der Armaturentafel. Auch wurde der zu lasche Gurtstraffer bemängelt. Kritisiert wurde auch, dass der Fondpassagier unter dem Gurt durchrutschen und sich so schwer verletzen kann. Für verbesserungswürdig halten die Tester auch den Schutz beim Heckanprall. Hier drohen auf allen Plätzen Halswirbelverletzungen. Das Testfahrzeug war zudem nicht mit einem Notbremsassistenten ausgerüstet, was weitere Abzüge einbrachte.

Auch bei der Kindersicherheit zeigt der Ford Mustang Schwächen. Größere Kinder tragen beim Seitenanprall ein erhöhtes Verletzungssrisiko, auch hier bietet der Airbag keinen ausreichenden Schutz. Beim Fußgängerschutz bleibt der Mustang hingegen unauffällig. Im Kriterium Sicherheitsausstattung kann der Mustang lediglich mit einer Sitzbelegungserkennung auf den Vordersitzen punkten.

Ab Mai wird der Mustang besser, aber vielleicht nicht viel sicherer

Beim Facelift des Mustang (bei uns ab Mai) wird sich an der Karosseriestruktur nichts ändern. Sind die Crashtestergebnisse also weitestgehend übertragbar? Die Ergebnisse größtenteils schon, die Bewertung dürfte sich allerdings stark verbessern. Wie kommt's? Das liegt trotz der wenig tiefgreifenden Änderungen an der Modellpflege. Das Testfahrzeug nämlich nicht mit einem Notbremsassistenten ausgerüstet, der ab dem Facelift serienmäßig an Bord sein soll. EuroNCAP „bestraft“ fehlende Assistenzsysteme extrem.

Ford äußert sich wie folgt zum Ergebnis:

„Die EuroNCAP-Einstufung eines Fahrzeuges orientiert sich an vier Hauptsäulen (Insassenschutz/Erwachsene, Kindersicherheit, Fußgängerschutz und Assistenzsysteme), wobei das schwächste Ergebnis der Kategorien das kommunizierte Gesamtergebnis diktiert. Im Falle des aktuell getesteten Ford Mustang sehen die Kategorie-Ergebnisse folgendermaßen aus:

Insassenschutz/Erwachsene: 4*

Kindersicherheit: 3*

Fußgängerschutz: 5*

Assistenzsysteme: 2*

Im Rahmen der bevorstehenden Produktüberarbeitung des neuen Ford Mustang wird für Europa unter anderem das Pre-Collision-Assistsystem inkl. Distanzanzeige, Distanzwarner, Auffahrwarnsystem mit Fußgängererkennung und Aktivem Notbremsassistenten sowie ein Fahrspurhalte-Assistent standardisiert werden“.

Außerdem weist der Hersteller darauf hin, dass „der Ford Mustang ein sicheres Auto ist, das alle aktuell geforderten Sicherheitsrichtlinien erfüllt oder übertrifft. In den USA erhielt der Ford Mustang beim NCAP-Test der NHTSA eine 5*-Bewertung“.

Und die weichen Airbags sowie die trägen Gurtstraffer? Dürften wohl auch nach dem Facelift bleiben. Andererseits muss man zugeben, dass der Mustang beim Insassenschutz der aktuellen Testreihe dennoch vier Sterne schaffte. Weniger gut ist er für Kinder und im Fond und das wird womöglich auch nach dem Facelift so bleiben. Wer im Mustang vorne sitzen will, hat also künftig gute Argumente.

Foto: EuroNCAP Volvo S/V90: 5 Sterne für den Schweden.

Volvo S/V90 holt 5 Sterne

Ein völlig anderes Bild liefert der neue Volvo S/V90 ab. Die Schweden bleiben ihrem Ruf als Sicherheitsmarke treu und liefern ein 5-Sterne-Ergebnis ab.Bei der Insassensicherheit überzeugte der Volvo in allen Punkten. Gleiches gilt für das Kriterium Kindersicherheit. Leichte Abzüge gibt es beim Fußgängerschutz. Hier bemängeln die Tester eine zu harte untere Windschutzscheibenkante. Gelobt wurde dagegen der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, was bei der Sicherheitsausstattung satte 93 % der Punkte einbrachte.

