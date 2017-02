Der jetzt bei Wintertestfahrten erwischte Erlkönig zeigt sich lediglich mit Tarnung an den Schürzen vorne und hinten. Anders als bei erwischten Coupé-Prototypen ist hier der Kühlergrill unverhüllt und entspricht dem aktuellen Serienstand. Vermutlich wird hier aber letztendlich wie im Coupé der neue Panamericana-Kühlergrill noch kommen.

Darüber hinaus sind ansonsten neu gezogene Stege in den Kühlluftöffnungen der Frontschütze sowie geringe Modifikationen an der Heckschürze zu erwarten. Details zeichnen sich aber durch die Tarnung noch nicht ab.

Gestensteuerung wie beim 7er

Während sich das Äußere des Mercedes S-Klasse Cabrios im Zuge des Facelifts kaum ändert, legen die Mercedes-Ingenieure und -Designer im Innenraum kräftiger Hand an. Wie in der Limousine dürfte auch hier das große Display noch ein wenig größer aus- sowie der Rahmen entfallen. Außerdem dürfen die Insassen in Zukunft per Gestensteuerung die Features zum Beispiel des Infotainmentsystems bedienen können. Hier reagiert man auf ein entsprechendes System in der neue 7er-Reihe von BMW.

Auf der Antriebsseite dürften beim Cabrio keine Veränderungen zu erwarten sein – es bleibt bei den Top-Motoren aus dem S-Klasse-Angebot.