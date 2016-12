Faraday Future (FF) stellt Anfang Januar 2017 auf der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas sein erstes Serien-Elektro-SUV vor. Schon jetzt bekannt: ein cooler Außenspiegel-Trick.

Das chinesisch finanzierte amerikanische Elektroauto-Startup Faraday Future hat die Erwartungen der Fans eines bezahlbaren Mittelklasse-E-Autos im Januar 2016 eher enttäuscht: Auf der CES in Las Vegas stand mit der Studie FFZERO1 ein einsitziger nicht straßenzugelassener Hardcore-Rennwagen, der angeblich mit rein elektrischen 750 Kilowatt (1.020 PS) bis zu 320 km/h schnell sein sollte. Seither ist es still geworden um das dramatisch gezeichnete Konzept. Stattdessen macht Faraday Future mit Twitter-Beiträgen und Video-Schnipseln Hunger auf einen sportlichen und alltagstauglichen Elektro-SUV.

Führungskräfte verlassen Faraday

Zu dem Wagen gibt es kaum Konkretes, aber der Hersteller fällt aktuell eher mit Negativ-Schlagzeilen auf. So gibt es Gerüchte um unbezahlte Rechnungen in Millionenhöhe. Dazu könnte passen, dass laut des US-amerikanischen Technologie-Portals „The Verge“ zwei Top-Führungskräfte die Firma kurz vor der Weltpremiere verlassen haben. Markenchef Marco Mattiacci und Marketingchef Jörg Sommer sollen nicht mehr an Bord sein.

Foto: Faraday Future Eher rundlich gezeichnet: Der neue Elektro-SUV von Faraday Future.

Mattiacci kam vor sieben Monaten zu FF und war vorher unter anderem Chef von Ferrari Nordamerika, Chef von Ferrari Asia Pacific und Teamchef des Ferrari-Formel-1-Teams. Der Italiener galt als jemand, der die finanziellen Probleme von FF in den Griff bekommen könnte.

Jörg Sommer kam erst vor drei Monaten von VW zu Faraday Future. Vorher war er in Führungspositionen bei Daimler, Opel, und Renault beschäftigt.

Premiere zur CES in Las Vegas

Das heiß erwartete und noch namenlose SUV des stark gehypten E-Auto-Startups Faraday Future könnte also unter schwierigen Bedingungen am 3. Januar 2017 das Licht der Messehallen in Las Vegas erblicken. Bisher hat FF die Interessenten nur mit Tweets und Video-Teasern überschüttet. Aber aus diesen winzigen Hinweisen lässt sich schon einiges herauslesen.

Foto: Faraday Future Der FF-SUV wird mit einer Außenspiegel-Kamera-Kombination ausgeliefert.

Zusammengefasst ist ein eher rundlich designtes SUV zu erahnen, dass eine ungewöhnliche aber clevere Außenspiegel-Kamera-Kombination trägt – die Spiegel lassen sich entfernen, wenn in dem jeweiligen Einsatzland Außenspiegel-Kameras legalisiert sind. Die schmalen Frontscheinwerfer reichen beinahe durchgehend von der rechten zur linken Seite des Fahrzeugs. Der Grill zitiert das Firmenlogo und scheint beleuchtet zu sein. Die Ledersitze sind rechts und links von einer sich nach hinten verbreiternden Mittelkonsole angeordnet, sie scheinen mit einer verstellbaren Unterschenkel-Auflage ausgerüstet zu sein. Hier nur ein Beispiel von Faraday Futures PR-Gedonner: Laut FF „befreien die Sitze von der Bürde der Schwerkraft.“ Die Heckleuchten sind ebenfalls als ein schmales durchgehendes Leuchtband ausgeführt.

Foto: Faraday Future Sobald das Fahren mit Kameras als Ersatz für Außenspiegel in dem jeweiligen Land legalisiert ist, können die Außenspiegel demontiert werden.

Viel Power in Aussicht gestellt

Die elektrische Antriebs-Power des FF SUVs soll mächtig sein: In einem Video schlägt der FF einen Ferrari 488 GTB und einen Tesla Model X P100D, die jeweils für den Sprint von null auf 97 km/h (60 Meilen pro Stunde) unter drei Sekunden brauchen.

Möglicherweise stehen uns bis zur Enthüllung in Las Vegas ein paar weitere Faraday-Future-Teaser ins Haus. Die wesentlichen Details wie Fahrzeugdaten, den Marktstart und eventuell erste Preise dürfte FF aber zur Weltpremiere bekanntgeben.