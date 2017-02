Mitte der 1990er baute Ferrari zu seinem 50. Geburtstag den F50. Mit V12, 520 PS und 471 Nm Drehmoment. Ein Exemplar landete in den kräftigen Händen von Boxlegende Mike Tyson. RM Sotheby’s versteigert diesen Ferrari F50 im März.

Mike Tyson dominierte in den 1980ern und 1990ern die Boxszene mit seinem aggressiven Kampfstil und seiner Schlaghärte. Experten nannten ihn ehrfürchtig „Iron Mike“. Und wie das bei erfolgreichen Sportlern fast immer war und heute noch ist, stehen sie auf schnelle und teure Autos. Der Ferrari F50 ist so eines.

Ferrari F50 in 3,87 Sekunden auf 100 Sachen

Mitte der 1990er beschenkten sich die Italiener mit dem Supersportwagen selbst zum 50. Firmengeburtstag. Hinter das Cockpit baute Ferrari einen V12-Saugmotor – abgeleitet von einem Ferrari-V12-Triebwerk aus der Formel 1, das die Scuderia ab 1989 einsetzte. Die Eckdaten des F50-Motors: 65 Grad Bankwinkel, zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank, fünf Ventile pro Zylinder (drei Einlass-, zwei Auslassventile), Kolben von Mahle, 4,7 Liter Hubraum, 520 PS und 471 Nm. Mit Mike Tyson am Steuer könnte man von einer harten Links-Rechts-Kombination sprechen.

Foto: Kevin Uy/RM Sotheby's

Die Boxlegende soll laut RM Sotheby’s den Ferrari F50 im Paket mit einem Ferrari 456 erworben haben. Es war der 79. von insgesamt 349 hergestellten Exemplaren des Supersportwagens, der in 3,87 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h stürmt. Tyson spulte im F50 keine 5.000 Meilen ab, bevor er seinen 325 km/h schnellen Sportwagen veräußerte.

Der F50 durchlief nach seiner Tyson-Ära ein paar Käuferhände, die den Zweisitzer pflegten. Unter anderem sollen laut des Auktionshauses, das den Ferrari Mitte März versteigert, die Öl- und Wasserpumpe erneuert und dazu der Stellmotor für die Fahrzeughöhe ausgetauscht worden sein. Ebenfalls spendierte man dem F50 im Laufe der Jahre ein Elektronikupdate und neue Reifen. Motor und Bremsen durchliefen den Service in der Werkstatt. Das abnehmbare Hardtop gehört mit zum Lieferumfang. Ohne es wird der F50 zum offenen Zweisitzer-Cabrio. Der rechte Außenspiegel ist auch noch dran und nicht von Tyson angebissen. Sie wissen es sicher: In einem Kampf gegen Evander Holyfield biss Tyson seinem Rivalen 1997 ein Stück vom rechten Ohr ab.

RM Sotheby’s ruft für den F50 einen Auktionspreis zwischen 2,2 und 2,4 Millionen US-Dollar auf. Der Supersportwagen hat um die 5.700 Meilen auf der Uhr. Das entspricht etwas mehr als 9.000 Kilometern. Spezialist Hagerty stuft die Preise für einen F50 zwischen 1,25 Millionen („fairer Zustand“) und 2,25 Millionen US-Dollar (Concours-Modell) ein.

Preis-Einschätzung von Dirk Johae, Redakteur Motor Klassik

Die Preisspanne beim Ferrari F50 ist groß, vergleichbar mit anderen Ferrari-Baureihen und -Modellen, die für Sammler und Investoren besonders interessant sind. Hat das Auto eine seltene Farbe wie Schwarz - insgesamt gab es nur vier Exemplare und nur zwei in der US-Ausführung - schießt der Preis sogar auf über 3 Millionen US-Dollar.

Der am 11. März von RM Sotheby’s auf der Auktion in Amelia Island angebotene F50 ist allerdings rot, wie die allermeisten der insgesamt 349 gebauten Exemplare. Er gehört zu den 50 in US-Spezifikation gebauten Autos.

Die spannende Frage bei diesem Angebot ist: Wie sehr zieht der Erstbesitzer Mike Tyson? Macht er den Boost von einer halben Million aus? Das hängt davon ab, welche Interessenten es für ein Ex-Tyson-Auto gibt. Der als makellos beschriebene Zustand dieses F50 mit vollständigen Ausstattungsdetails, die aufwändige Wartung sowie das Zertifikat von Ferrari Classiche machen jedenfalls nicht den Unterschied.

Und mehr als 9.000 Kilometer Fahrleistung sind für ein solches Sammlerauto nicht bemerkenswert wenig. Zum Vergleich: Ein bei Gooding 2013 verkaufter F50 mit sehr guter Historie (Ausstellungsauto von Ferrari bei der Modellpräsentation auf dem Genfer Automobilsalon 1995 und damit eines der ersten gebauten Exemplare, Ausstellungsauto von Ferrari auf der Tokyo Motor Show, privater Erstbesitz durch Jacques Swaters) hatte fünf Mal weniger Kilometer auf der Uhr.

Dieser F50 wurde damals für 2,4 Millionen US-Dollar verkauft. 2015 verkaufte RM in Monterey ein in Zustand und Fahrleistung vergleichbares Auto zu dem jetzt offerierten Tyson-Mobil und erzielte 1.980.000 US-Dollar. Diese Spanne von knapp unter zwei bis zu 2,4 Millionen ist für mich der Preisrahmen für diesen F50. Tendenz ist für mich eher die untere Grenze.