Fiat spricht davon, dass rund 40 Prozent aller Teile am Fiat 500L neu sind, dennoch wird aus dem großen Fiat kein gänzlich neues Modell. Wie schon beim Fiat 500 bringt auch das Facelift des Fiat 500L nur behutsame Retuschen. Die Hauptscheinwerfer bekommen neue Chromeinfassungen und die LED-Tagfahrleuchten erhalten nun eine O-förmige Lichtsignatur. Zudem wurde der untere Teil des Kühlergrills mit Maschendraht vergittert. Der obere Grill trägt nun eine Chromspange zudem wurde die Chromspange rund um das Fiat-Logo neu gestaltet.

Auch der Kompaktvan dürfte die beim 500er neu eingeführten Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrleuchten, neue Nebelscheinwerfer sowie neue Schürzen an Front und Heck bekommen. Ebenfalls neu gezeichnet werden der obere und der untere Kühlergrill.

Am Heck trägt der Fiat 500L jetzt Chromapplikationen seitlich auf dem Stoßfänger. Die Reflektoren sind nach unten in in der Schürze gerutscht. Die Heckklappe wurde modifiziert. Die Versionen Living und Trekking behalten die alte Heckgestaltung. Der Trekking bekommt neue Unterfahrschutz- und Flankenschutzelemente. Zudem hat Fiat die Außenfarbpalette erweitert.

Der Innenraumdes facegelifteten Fiat 500L bringt ein neu gestaltetes dreispeichen-Multifunktionslenkrad mit. Das Kombiinstrument setzt jetzt auf zwei große Rundinstrumente, die ein großes Display in die Mitte nehmen, welches die beiden kleinen Rundinstrumente der alten Version ersetzt. Überarbeitet wurden auch die Mittelkonsole samt neu positioniertem Schalthebel. Zudem trägt der neue Fiat 500L einen sieben Zoll großen Touchscreen, das Infotainmentsystem vernetzt Smartphones mit Apple Carplay und Android Auto.

In den Handel kommen die aufgefrischten Fiat 500L-Modelle Ende Juni. Preise wurden noch nicht genannt.