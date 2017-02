Berühmte Filmautos gelangen selten in den Handel – nur ab und zu werden sie versteigert. Wer trotzdem ein Filmauto haben möchte, kann sich wenigstens ein Modell seines favorisierten Picture Cars zulegen. Wir haben ein paar Wagen auf der Spielzeugmesse in Nürnberg gefunden.

Leuchtend gelb steht er in der Vitrine, der Pussy Wagon aus Quentin Tarantinos „Kill Bill“. AT Collections hat den Chevrolet Silverado SS als Modell mit zur Messe gebracht. Auch Freunde von Starsky & Hutch werden bedient: mit einem 1976er Ford Gran Torino. Und der legendäre 1968er Ford Mustang GT aus „Bullit“ mit Steve McQueen ist ebenfalls als Modell auf der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg zu sehen.

Foto: Gregor Hebermehl Das 1967er Ford Mustang Coupé aus The Walking Dead.

Fast & Furious ist mit drei Autos dabei

In „Vacation“ spielt zwar ein auf einem 1991er Toyota Previa basierender frei erfundener albanischer Phantasie-Van namens „Tartan Prancer“ die Hauptrolle, aber auf der Messe steht der 1984er Ford LTD Country Squire. Auch die Fast-&-Furious-Reihe wird ausgeschlachtet: Sowohl der von Paul Walker alias Brian O'Conner gefahrene Nissan Skyline GT-R (R34) von 1999 und der 1970er Ford Escort MK I RS1600, als auch der 1970er Dodge Challenger R/T aus „2 Fast 2 Furious“ sind als Modell vor Ort.

Für Freunde der finsteren Stimmung hat AT Collections auch zwei Bestattungswagen-Modelle ausgestellt: Den 1921er Ford Model T Hearse und einen langen Cadillac Kombi. Alle Filmauto-Modelle der Spielwarenmesse 2017 findest Du in unserer Bildergalerie.