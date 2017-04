Andreas Of

Das Flugauto Aeromobile Flying Car fährt auf der Straße elektrisch und geht in die Luft, wenn es schneller gehen soll – mit bis zu 360 km/h oder 750 Kilometern Reichweite.

Die slowakische Firma Aeromobil hat ein Flugauto entwickelt, das wie ein Auto auf der Straße fährt und ebenso gut als Flugzeug funktionieren soll. Auf der Straße treiben zwei Elektromotoren mit insgesamt 110 PS die Vorderräder an. Damit sind maximal 160 km/h möglich, in zehn Sekunden beschleunigt das Fahrzeug auf 100 km/h.

110 PS auf der Straße, 300 PS in der Luft

Zum Abheben benötigt das Flying Car eine Strecke von maximal 595 Metern. In der Luft erreicht es eine Maximalgeschwindigkeit von 360 km/h. Bei 75 Prozent Leistung und in 1.200 Meter Flughöhe beträgt die Reichweite 750 Kilometer. Der Flugmotor ist ein Vierliter-Boxer mit zwei Liter Hubraum und Turboaufladung. Er leistet 300 PS und treibt den Propeller direkt an. Der Motor wiegt 110 Kilogramm.

Flugauto im Video 55 Sek.

Das Flugauto ist auf der Straße 5,9 Meter lang und 2,2 Meter breit. Die Höhe beträgt 1,5 Meter. Inklusive 240 Kilogramm Zuladung liegt das maximale Startgewicht bei 960 Kilogramm. In der aus Kohlefaser gefertigten Kabine finden zwei Personen Platz.