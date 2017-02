Ford Van fährt autonom, Drohne stellt zu

Das virtuelle Modell ist im Rahmen der Ford-Initiative „City of Tomorrow“ entstanden. Mit dem Concept sollte besonders die Zulieferung bis zur Haustür dargestellt werden. Dazu kamen Ford-Designer aus Shanghai auf die Idee des „Autolivery“. Der Van fährt nach Level 4 autonom. In ihn ist eine Drohne integriert, die die Zustellung der Pakete übernimmt. Darüber hinaus haben die Designer noch eine Roboter-Plattform namens Carr-e erschaffen, auf der Pakete oder Waren transportiert werden können. Des Weiteren gibt es elektrisches Tricycle, mit der Personen sich fortbewegen können.

Das Ford-Van-Concept wurde in BArcelona präsentiert und zeigt einen Zusteller-Van im Kastendesign in dessen Inneren platzsparen Pakete und eine Drohne untergebracht ist.

Ford ist nicht das einzige Unternehmen, das sich intensiv um Zustellung von Waren und Paketen im urbanen Umfeld kümmern. So hat der Paketservice UPS bereits gezeigt, dass Drohnen bis zu 30 Minuten 4,5 Kilo schwere Pakete tragen können. Amazon arbeitet an der Zustellung per Drohne über mehr als 20 Kilometer hinweg. Fahrende Roboter bringen in den USA bereits Waren zu Kunden oder in der Schweiz die Post. Auch die Zustellung per autonom fahrenden Lkw wurde bereits wurde bereits als Concept präsentiert.