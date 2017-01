Wenn Ford eine neue Generation des F-150 präsentiert, schaut ganz Amerika hin. Der Fullsize-Pickup ist nicht nur der meistverkaufte Truck, sondern das meistverkaufte Auto überhaupt in den USA. Entsprechend groß ist das Interesse beim Publikum. Mit dem Modelljahrgang 2018, der im Herbst in den Verkauf startet, hat Ford etwas Besonderes parat: Zum ersten Mal seit 70 Jahren kommt ein Dieselmotor in den Erfolgs-Truck.

F-150 Weltpremiere mit Diesel

Die großen US-Trucks haben auch in Europa eine überschaubare, aber eingeschworene Fan-Gemeinde. Allerdings musste man sich bislang – mit Ausnahme des RAM 1500 von Fiat-Chrysler – in dieser Gewichts- und Größenklasse bislang mit mehr oder minder durstigen Benzinmotoren abfinden. Das wird sich künftig ändern und eventuell auch den deutschen US-Car-Importeuren einen kleinen Nachfrage-Schwung bescheren. Ford hat nun zur Premiere des neuen Modelljahrgangs angekündigt, mit einem komplett neu entwickelten V6-Powerstroke-Diesel anzutreten. Leistungsdaten sind zwar noch nicht bekannt, diese dürften sich aber auf dem aktuellen Level anderer derartiger Motoren (rund 260 PS, rund 550 Newtonmeter) bewegen.

Eine weitere Neuerung für den Modelljahrgang 2018 ist die Einführung eines zehnstufigen Automatikgetriebes, neue Sicherheits-Assistenzsysteme (Abstands-Tempomat, Pre-Collision-Assist) sowie mehr Unterhaltungselektronik, es gibt künftig ab Werk einen 4G-Wifi-Hotspot und ein neues B&O-Soundsystem.

Auch die Benziner kommen neu

Wer dennoch keinen Diesel mag, findet eventuell die Updates der Benzinmotoren interessant. Basisantrieb ist künftig ein ebenfalls komplett neu entwickelter V6-Benziner mit 3,3 Liter Hubraum und 282 PS, der den bisherigen 3,5-Liter-Motor ersetzt. Darüber ist der ebenfalls neue 2,7-Liter-EcoBoost-Turbobenziner angesiedelt. Der Fünfliter-V8 erhält ein Leistungs-Upgrade.

Optisch lässt sich der 2018er Jahrgang an neuen Rad-Designs, neuem Kühlergrill und einer umgestalteten Heckklappe erkennen. Für den Innenraum gibt es zwei neue Polsterfarben und optional Carbon-Look. Der Verkaufsstart des F-150 2018 ist für den Herbst angekündigt.