Beim Rosenmontagsumzug (27.02.2017) in Köln ist erstmals ein uniformierter Ford Mustang von der Initiative „Tune it safe“ mit am Start und führt den Aufmarsch mit an.

Neben dem standardmäßigen Polizeiführungsfahrzeug, darf der Ford Mustang im Polizei-Outfit erstmals den Kölner Karnevalsumzug anführen, und wirbt für die Initiative "Tune it safe". Karneval-Fans können so den amerikanischen Sportwagen bestaunen und hautnah erleben, was der Tuner Wolf Racing an dem Wagen alles veredelt hat – natürlich auf legalem Weg. Denn die Initiative "Tune it safe" steht dafür, Sicherheit und Fahrspaß zu vereinen. So stellt Ford das Kampagnenfahrzeug für diverse Veranstaltungen, Messen, wie z.B. die Essen Motor Show (2016) und Verkehrssicherheitstage zur Verfügung, um für sicheres Tuning zu werben.

Schrittgeschwindigkeit für den 455 PS-starken Ford Mustang

Trotz des V8-Motors mit 455 PS, dem aggressiven Spoiler und den riesigen 20-Zöllern gilt auch für den Ford Mustang das für den Rosenmontagsumzug übliche Schritttempo von 2 - 3 km/h. Seit 2015 ist ein Ford Mustang erst offiziell auf dem europäischen Markt erhältlich.

Foto: Domes/Lang Den Fünfliter-V8 leistungssteigert Wolf Racing von serienmäßigen 421 auf 455 PS.

Köln, Karneval und Ford – und das schon seit 66 Jahren

Das Ford beim Kölner Karnevalsumzug mitwirkt, ist keine Seltenheit. Seit 66 Jahren unterstützt der Autohersteller bereits den Kölner Karneval mit etlichen Fahrzeugflotten. Dieses Jahr sind neben dem Polizei-Mustang über 55 Ford Transit Custom-Bagagewagen, sieben Ford Galaxy und fünf Ford Tourneo Custom-Shuttlefahrzeuge mit beim Aufmarsch dabei. Zusätzlich helfen mehr als 70 ehrenamtliche Fahrer und Mechatroniker, sodass alles glatt läuft. Insgesamt kamen bereits (von 1951 bis 2017) 2.766 Ford-Bagagewagen bei den Rosenmontagszügen zum Einsatz. Für den Kamelle-Nachschub sorgen dieses Jahr die Ford Transit Custom.

Bereits auf der Essen Motor Show 2016 hat "Tune it safe" den US-Boliden im Polizei-Look vorgestellt. Weitere Bilder vom aufgepeppten Ford Mustang finden Sie in unserer Galerie.