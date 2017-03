In 16 deutschen Städten läuft derzeit ein Verfahren gegen die jeweilige Landesregierung, in dem auf die Einhaltung der Luftverschmutzungs-Grenzwerte geklagt wird. Als erste werden die Stuttgarter ab 2018 mit einem partiellen Diesel-Fahrverbot vorstoßen, doch dass auch weitere Städte und Regionen dem Beispiel folgen, ist mehr als wahrscheinlich. Diese Fahrverbote gelten dann für alls Selbstzünder unterhalb der Euro 6-Abgasnorm.

VW Passat als gebrauchter Euro 6-Diesel ab 6.500

Das ist bitter für so manchen Diesel-Fahrer, der sich erst 2014 oder 2015 ein neues Auto gekauft hat, aber die strengste Abgasnorm nicht erfüllt. Denn eine Nachrüstung ist kaum möglich, es bleibt also nur der Umstieg auf ein anderes Fahrzeug. Euro 6 klingt nun nach teurem Neuwagen, das muss allerdings gar nicht so sein. Bereits ab 6.500 Euro gibt es Gebrauchtwagen, die mit der aktuell besten Euro-Einstufung unterwegs sind. Denn schon 2009 sind Autos mit Euro 6 aus dem Werk gerollt. Beispiel: Ein VW Passat Trendline Blue TDI von 2009. Der wahre Earlybird kam allerdings von BMW. Schon 2008 gab es für den 330d zum Preis von 990 Euro die Blue Performance-Option und damit die Aufstufung zu Euro 6.

Foto: Patrick Lang Die Abgasnorm finden Sie im (neuen) Fahrzeugschein an Position 14. Idealerweise steht da allerdings Euro 6.

Doch Vorsicht bei der Suche auf den einschlägigen Online-Portalen. Selbst wenn Sie in der Suchmaske die Abgasnorm Euro 6 als Kriterium angeben, entsprechend diesem Merkmal längst nicht alle aufgelisteten Fahrzeuge. Denn auch für Händler und Privatverkäufer tickt die Uhr: Schlechter eingestufte Diesel verlieren derzeit deutlich an Wert. Was hilft, ist ein Blick in den Fahrzeugschein. Ein Blick in unsere Bildergalerie zeigt Ihnen die Euro 6-Gebrauchtwagen.