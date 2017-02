VW war schon an Proton interessiert, PSA hat mit dem Autobauer über eine Zusammenarbeit verhandelt, GM war schon dran, Detroit Electric und Suzuki haben kleine Produktionsvereinbarungen getroffen. Dennoch blieb Proton immer nur ein kleines Licht im internationalen Automobilgeschehen.

Foto: Volvo, Geely Volvo hat sich Geely schon gesichert, jetzt greifen die Chinesen nach Lotus.

Geely will Lotus, Proton nach China

In den Fokus vieler Wettbewerber rutscht Proton aber trotzdem immer wieder, weil sie 1996 die Mehrheit am britischen Sportwagenbauer Lotus übernommen haben und seit 2004 100 Prozent der britischen Marke besitzen. 2012 wurde Proton dann vom malaysischen Mischkonzern DHB Hicom geschluckt. Seit geraumer Zeit sucht der einen potenten Partner für Proton und bieten im Gegenzug 51 % der Anteile.

Zwar ist wohl auch PSA stark an Proton interessiert, aktuell scheint sich nach verschiedenen Medienberichten aber der chinesische Autobauer Geely in die beste Position gebracht zu haben. Geely, die bereits den Autobauer Volvo gekauft haben, sollen aber weniger an Proton, als an der Proton-Tochter Lotus samt deren Fertigungs- und Entwicklungs-Knowhow interessiert sein. Im Gegenzug wäre Proton an einem Zugang zum chinesischen Markt interessiert. Offiziell nehmen beide Unternehmen keine Stellung zu den Gerüchten. Der strategische Partner für Proton soll aber bis Mitte 2017 gefunden sein.