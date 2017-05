Das sehe ich etwas anders, alexpower: Lotus ist nicht an einem Punkt, an dem es gerettet werden muss. Lotus hat ein exzellentes Entwicklungszentrum (wie Porsche Weissach), auch für Fremdaufträge, und sie wissen ganz genau, wie man Sportwagen baut. Die Frage ist hier, ob ein neuer Eigentümer für Lotus einen Mehrwert bieten kann. Bei VW mit ihrer Plattformstrategie bin ich mir nicht so sicher. Ich will keinen Lotus sehen, der sich mit Porsche und Audi eine Plattform teilt. Lotus hat seine ganz eigene Philosophie und ist damit erfolgreich. Geely traue ich viel eher zu, Lotus zu bewahren. Bei Volvo und London Taxi zeigen sie, wie das geht: Gib ihnen genügend Geld und lass sie das machen, was sie am besten können: Gute Autos bauen. Von wegen "den Chinesen das Feld überlassen". Geely scheint geradezu ein Garant für Erfolg zu sein. Und ob VW Lamborghini und Bentley vor dem Untergang bewahrt hat, bewage ich einmal zu bezweifeln. Sie haben sich diese Marken einfach unter den Nagel gerissen.