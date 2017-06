GME Ford Mustang

Maximales Drehmoment von 800 Nm

Serienmäßig leistet der Fünf-Liter-V8 im Ford Mustang 421 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 530 Nm bereit. Damit spurtet der Mustang in 4,8 Sekunden von Null auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt im Serientrimm 250 km/h. Wer mehr Leistung, mehr Beschleunigung, mehr Verzögerung, mehr Sicherheit und mehr Eleganz für seinen Mustang fordert, wird bei Tuner GME aus Schkeuditz bedient.

In Zusammenarbeit mit Edelbrock wurde ein Kompressorkit entwickelt, das den Achtzylinder kräftig unter Überdruck setzt. In Daten übersetzt heißt das: Bei 7.000/min. liegen 705 PS an, das maximale Drehmoment klettert auf 800 Nm und ist bei 4.500/min. erreicht. In Kombination mit dem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe soll der so gestärkte Ford Mustang so in nur 3,9 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten. Das Limit für die Höchstgeschwindigkeit wurde elektronisch auf 280 km/h hochgeschraubt.

Das „Ausatmen“ übernimmt eine handgefertigte zweiflutige GME-Klappenauspuffanlage aus Edelstahl. Die Bandbreite der Soundentfalltung soll dabei alle Fahrzustände gekonnt unterstreichen – vom entspannten Reisen bis zum flotten Angasen. Eine elektronische Staudrucküberwachung hat dabei jederzeit ein Auge auf den Gegendruck in der Anlage und öffnet wenn nötig die Klappen um Motorschäden zu vermeiden. Den aktuellen Betriebszustand der Klappensteuerung kann der Fahrer über den Bildschirm des Entertainmentsystems beobachten. Zudem können über eine Fernbedienung zwischen 4 unterschiedlichen Modi gewählt werden.

21-Zoll-Räder für den GME Mustang

Um den Fahrbahnkontakt zu optimieren hat sich Tuner GME für mehrteilige Räder mit 21 Zoll Durchmesser entschieden. Passend dazu bietet das Fahrwerk eine integrierte Höhenverstellung an beiden Achsen. Es ermöglicht eine individuelle Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten und/oder den persönlichen Geschmack des Fahrers. Die härteverstellbaren Dämpfer lassen eine Optimierung der Fahreigenschaften auf den jeweiligen Fahrstil zu.

Mehr Stopp-Power soll eine Hochleistungsbremsanlage mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben liefern. Optimierte Bremsbelüftngen sollen die Betriebstemperaturen auch unter extremen Anforderungen im Zaum halten.

Dezent Hand angelegt wurde auch an die Optik des Ford Mustang. GME hat hier ein eigenes Aerodynamik-Paket entworfen und verbaut. Für mehr Abtrieb sorgen ein neu gezeichneter Diffusor und ein neu entwickelter Heckflügel. Je nach Gusto und Geschmack des Kunden gibt es den Heckflügel in vier Designvarianten.

Preise für das Tuning wurden nicht genannt. Individuelle Kundenwünsche werden gerne berücksichtigt.