Gotthard-Raser

Der aus Ditzingen bei Stuttgart stammende Fahrer Christian R. ist im Februar 2017 in der Schweiz von einem Gericht in Lugano in Abwesenheit zu einer 30-monatigen Haftstrafe verurteilt – 18 Monate davon auf Bewährung. Das Schweizer Justizministerium habe nun, so die Nachrichtenagentur dpa, einen Antrag auf stellvertretende Strafvollstreckung gestellt. Das rechtskräftige Urteil sowie andere Dokumente werden derzeit aus dem Italienischen übersetzt.

Erwischt Die schlimmsten Raser in Europa

Im Juli 2014 ist der 42-Jährige mit einem deutschen Sportwagen (BMW Z4 mit 482 PS) auf der Autobahn in Richtung Tessin gefahren. Dabei hatte er das Tempolimit von 120 km/h mit 200 km/h deutlich überschritten und brachte laut Polizeiangaben im Gotthard Straßentunnel andere Verkehrsteilnehmer durch ständige und riskante Überholmanöver teilweise auf dem Pannenstreifen in Lebensgefahr. Später fuhr er auf der Autobahn A2 mit 270 km/h. Erst im Tessin, so die dpa, konnte eine Polizeisperre den Raser stoppen, festnehmen und das Auto konfiszieren.

Gegenüber der Schweizer Zeitung „Blick“ sagte der Fahrer, er habe „Spaß bei der Spritztour“ gehabt und das Urteil interessiere ihn nicht.

Eine Gefängnisstrafe in Deutschland hängt auch davon ab, ob das gleiche Vergehen hierzulande mit einer Haftstraße geahndet wird. Fest steht, es gibt ein Fahrverbot für Christian R. in der Schweiz, zudem prüft man ein Einreiseverbot.