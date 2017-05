Ohne Airride-Fahrwerk, fette Felgen und bunte Folie ist man hier fehl am Platz. Beim VW GTI Treffen in Reifnitz am Wörthersee fahren die Hardcore-Fans auch 2017 wieder mit ihren getunten Boliden auf. Wir zeigen euch hier die Besten.

Christian Eschauer aus Österrreich fährt einen VW Golf I, Baujahr 1983 mit originalem 54 PS Saug-Diesel. Nicht nur dank Dachgepäckträger Ist der kleine Weiße voll auf Retro getrimmt. Die GTD-Kotflügel-Verbreiterungen sind so original als Edition vom Band gelaufen.

Allerdings war viel Rostkosmetik, nach zehn Jahren in einem Schuppen nötig. Für den Aufbau hat der Oberösterreicher aber nur ein Jahr gebraucht: „Wenn ich wo dran bin, dann lass ich es nicht abklingen.“ Das Heckrollo, war damals Originalzubehör. Die Tattoos sind nicht von Geburt an den Waden. Christian ist schon zum 17. Mal am Wörthersee – jedes Jahr ein Pflichttermin!

Nicht von der Stange

Patrik Köstel aus der Steiermark fährt einen rattigen VW Typ III Variant – Luxus, Baujahr 1971. Das Air-Ride-Fahrwerk, hat Patrik aufwendig angepasst, denn „von der Stange gibt’s da nicht’s.“ Unzählige Arbeitsstunden sind in den Rat-Rod-Look geflossen.

VW Bulli ein bisschen tiefergelegt

Franzi Sommer aus Berlin, hat den 69er, Käfer seit 2008. „Das Häuschen ist original“, erzählt die Berlinerin. Die Kotflügel, des „Sparkäfers“ sind deutlich gewachsen. Den Lack hat Franziska eine Firma gesponsert, für die sie im Gegenzug geworben hat.

Philipp Mutter ist zum 14. Mal am See. Die Restauration des T1 dauerte eine kleine Ewigkeit, für ihn war es aber eine „Zeit des Vergnügens und der Leidenschaft. Jetzt bin ich mit jedem einzelnen Teil per Du.“ Innen ist der Bulli komplett original. Der 50er Jahre Kinderwagen ist original aber farblich abgestimmt. Ein bisschen tiefer ist der Bus, denn so hochbeinig würde er sich nicht wohl fühlen. Ursprünglich hatte der Bulli mal 65 PS. Nach drei Upgrades, samt Porschekomponenten, auf zuletzt 2.1 Liter Hubraum, bringt er es auf 120 PS. „Da gucken einige an der Ampel ganz schön blöd.“

Die coolsten Karren vom Wörthersee können Sie sich in unserer Bildergalerie anschauen.