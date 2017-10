Android-User aufgepasst: Die digitale Ausgabe von auto motor und sport gibt es auch für Android-Tablets und -Smartphones: Hier klicken.

Kehrt jetzt die Sachlichkeit zurück?

Vorbei die vielen Verbalschlachten rund um das Thema Auto, in denen zuletzt selbst die Kanzlerin das Ende des Verbrennungsmotors herbeibeschwor. Und ebenfalls zu Ende: die Ära Alexander Dobrindt als Verkehrsminister, die geprägt war von nicht enden wollenden Debatten um die Themen Pkw-Maut, Dieselskandal und schlechte Infrastruktur, wenn es um den Ausbau von Elektromobilität und dem autonomen Fahren ging. Der Verbraucher ist dabei mittlerweile total verunsichert.

Was wird ihm die Mobilität der Zukunft bringen? Robo-Taxis? Drohnen? Flugautos? Oder gar nichts davon? Wird der Verkehr eigentlich zunehmen, wenn Autos autonom fahren, weil sie ja ihre Passagiere nur absetzen und dann nicht im Parkhaus verschwinden, sondern vielleicht noch kleine Erledigungen übernehmen: Hemden aus der Reinigung holen oder Medikamente aus der Apotheke, die dann robotergesteuert in den Innenraum gereicht werden? Fragen über Fragen, für die weder bei den Autoherstellern noch bei den Zulieferern eine Antwort parat liegt. In der Politik schon gar nicht.

Aber Menschen brauchen Rahmenbedingungen und Planbarkeit, gerade wenn es um wichtige Anschaffungen wie das Auto geht. Können wir uns auf Elektromobilität jetzt verlassen? Läuft der Ausbau der Ladesäulen- Infrastruktur? Kann ich bald überall mit einer Kundenkarte Strom laden? Und ganz wichtig: Ist die Lithium-Ionen-Batterie-Technologie jene, mit der wir in die Zukunft fahren wollen? Oder fürchten wir neue Abhängigkeiten – in diesem Fall von Südamerika – beim Abbau von Lithium oder dem von Kobalt, das sich überwiegend im Kongo findet?

Glaubt man in diesen Tagen den vollmundigen Ankündigungen zum Thema E-Auto von Ford und GM in den USA, dann müsste der Absatz bald steigen. Noch stärkere Bewegung in Sachen Stromer kommt aus China, wo die Quote jetzt staatlich verordnet wurde. Ab 2019 müssen zehn Prozent, ab 2020 zwölf Prozent der Produktion auf batteriebetriebene Modelle entfallen. Zur Einordnung: China wird mit mehr als 30 Millionen erwarteten Neuzulassungen 2017 das weltweit größte Produktions- und Absatzland für Automobile sein. Dann kommt Elektromobilität also auf ein richtig großes Volumen.

Und was wollen wir? Elektroautos, die man problemlos laden kann. Die durch regenerativ erzeugten Strom angetrieben werden. Und die bei uns nicht den schalen Beigeschmack hinterlassen, dass hier Rohstoffe zum Einsatz kommen, die weder nachhaltig noch menschenwürdig abgebaut werden.

Was ist Ihre Meinung?

Inhalt auto motor und sport 22/2017

Tests & Fahrberichte

VW Tiguan Allspace: Verlängerte Variante des Kompakt-SUV mit bis zu sieben Sitzplätzen im Fahrbericht

BMW 6er GT: Gehobene Fließheck-Limousine auf Fünfer-Basis mit längerem Radstand im Fahrbericht

Honda Civic Type R, VW Golf R: Vergleichstest der rund 300 PS starken Kompaktsportler

Skoda Karoq: Spürbar gewachsener Yeti-Nachfolger im Fahrbericht

BMW 520d, Mercedes E 220 d: Die saubersten Diesel-Limousinen der Welt im Vergleichstest

Renault Scénic Hybrid: Assist Kompakt-Van mit Diesel- und Elektromotor. Test

Volvo XC60 T8 Hybrid: Nobler Mittelklasse-SUV mit Hybridantrieb im Test

Kia Stinger GT: Neues Topmodell der Marke mit Fließheck und V6-Motor im Fahrbericht

Audi A8: Vierte Generation der Oberklasse-Limousine mit zahlreichen Innovationen im Fahrbericht

Ford Mondeo Turnier: Geräumiger Mittelklasse-Kombi mit Dieselmotor im Dauertest. Abschlussbericht

Service

Kaufberatung: Tipps zu 12 Bestsellern und Traumwagen verschiedener Klassen, die dank Rabatten und Umweltprämien derzeit besonders günstig zu haben sind

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Pflege-Workshop und Italien-Reisen

Händlertest: Schlechte Beratung im Neuwagenhandel

Reportage

Mexiko: Roadtrip mit dem VW Beetle in eine Geisterstadt

Exotentreffen: Porsche-Guru Magnus Walker mit eigenen Autos und Fans auf dem Hamburger Fischmarkt

Mini mit Dachzelt: Glamping auf dem Auto in der Stadt

Gebrauchtwagen

Mazda 6: Kaufberatung

Renault Clio: Kaufberatung

Leserwahl

Best Cars 2018: Wählen Sie Ihre Favoriten unter 385 Modellen und nehmen Sie an der Verlosung von vier Autos im Gesamtwert von über 220.000 Euro teil

autonis: Siegerehrung für die besten Design-Neuheiten

Technik

Reifenwissen: Die Vorzüge des Frontantriebs im Winter

Leseraktion

Winterfahrtraining: Sicherer fahren auf Eis und Schnee

Sport

Formel 1: Grand Prix von Japan

Rubriken

Wer fährt was? Rennfahrer Joachim Winkelhock

Alexander Bloch erklärt Technik: Autobahn-Sünden

Interview: Borgward-Designchef Anders Warming

