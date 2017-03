Hier können Sie die Motor Klassik-Hefte online bestellen!

Ab dem 8. März finden Sie die neuste Ausgabe von Motor Klassik am Kiosk Ihres Vertrauens. Was Sie im aktuellen Heft erwartet? Wie üblich: jede Menge! Spannende Geschichten über automobile Schätze, Kaufberatungen, Sport-News und Service-Tipps. Außerdem in Heft vier: Das Termin-Booklet als Beilage mit über 800 Events.

Themen in Motor Klassik 04/2017

Fahrberichte

Unter Uns: Mercedes 300 SEL 6.3, 450 SEL 6.9 und 500 E mit Kaufberatungen

Blue Motion: Bizzarrini 5300 GT Strada

Mainstream? Nein, danke: Citroën SM und NSU Ro 80mit Kaufberatungen

Sweet 16: Fahrbericht Cadillac V16

Magazin

Show der Superlative: Vorschau Techno-Classica Essen

Wiedersehen macht Freude: Triumph Roadster für zwei Generationen

Service Klassiker-Kauf: Die besten Autos bis 10.000 Euro

Der Karosserie-Künstler: Porträt Joachim Ohlinger

Ein Bild von einem Auto: Oldtimer-Fotografie

Auf ursprünglichen Wegen: Hausstrecke - Allgäu im VW

Freunde fürs Leben: Daimler SP 250 im Doppelpack

Technik

Mein Alfa: Restaurierung Alfa Romeo Spider Veloce 1750

Service-Station (123) Peugeot 204/304: Erschwinglicher Franzose

Modell-Check: Porsche 911 G-Modell

Sport

Wie lenkt man einen Weltmeister?: AvD-Histo-Monte mit Walter Röhrl

Jubiläum im Mini Cooper: Rallye Monte Carlo Historique Foto: Lena Willgalis Wir waren in Monte Carlo mit Walter Röhrl unterwegs.

