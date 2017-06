+++ Hier können Sie die neue sport auto 7/2017 bestellen +++

Die Turnschuhe sind leicht abgewetzt, die Levi’s-Jeans ist verwaschen, der Cowboyhut auch nicht mehr der letzte Schrei. Nur ein Zeichen imperialer Macht ist sichtbar, die Armbinde mit der Aufschrift „Pitwall“. Wer beim 24h-Rennen am Nürburgring Jim Glickenhaus sucht, muss sich auf die Reitermütze konzentrieren – sonst würde der stämmige Ami vermutlich als Fan durchgehen. Und genau das ist er eigentlich auch: ein Fan, aber ein sehr reicher. Sein Vermögen wird auf ein paar Milliarden Dollar taxiert.

Glickenhaus findet keinen starken Partner

Jim Glickenhaus zeigt den Reichtum nicht, er lässt ihn auch nicht spüren. Er ist ein Autonarr, liebt und verehrt die GT-Historie der 60er-Jahre, als man noch mit dem Straßenauto zur Rennstrecke reiste, die Nummernschilder abnahm, Slicks aufzog, die Glasscheinwerfer mit Klebeband abdeckte – und Rennen fuhr. Und danach wieder nach Hause – so wie mit den alten irrwitzigen Ferrari 250 GT SWB.

Glickenhaus hat die ultimative und moderne Neuinterpretation dieser Idee gebaut, was wohl ein paar schlappe Millionen gekostet haben dürfte. Das Auto hört auf den Namen SCG003 und schippert per Sonderzulassung seit Jahren beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring mit. In diesem Jahr stand das Auto auf der Pole – dem Erbauer stand das Entzücken ins Gesicht geschrieben.

Foto: Stefan Baldauf / Guido ten Brink Stand beim 24h-Rennen Nürburgring 2017 auf Pole: Glickenhaus SCG003 von Traum Motorsport.

Zu gerne würde er zusammen mit einem Hersteller eine reguläre Straßenversion des SCG003 auflegen, das Muletto hat er gebaut, es heißt Stradale, aber einen starken Hersteller hat er leider nicht gefunden.

Der Traum vom Le Mans-Start

Das ist schade, denn das Konzept ist einmalig: Design und Technik des Autos lehnen sich an den Prototypensport in Le Mans an – die LMP1- und LMP2-Autos standen Pate für den wüsten SCG003.

Von so einem Auto, das sich im Grundkonzept ultraeng an den Spitzensport schmiegt, habe ich als Fan immer geträumt. Kein Autohersteller hat so etwas im 21. Jahrhundert je so umgesetzt – dabei könnte man für überschaubares Geld bei Glickenhaus einsteigen. Doch entweder sind die Autobosse alle zu eitel oder einfach nur blind.

Jetzt will Jim Glickenhaus den Stradale auf eigene Faust bauen, drei Exemplare sind geplant. Der Amerikaner hofft immer noch, dass ein Hersteller auf den Zug aufspringt. Dann würde er das Auto in der GTE-Klasse homologieren – und in Le Mans an den Start bringen, auf eigene Kosten.

Sein Rennteam am Ring heißt Traum Motorsport. Binde deinen Karren an einen Stern – steht bei Leonardo da Vinci. Ich wünsche Glickenhaus viel Glück dabei!

Viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe,

Ihr Marcus Schurig

Themen in sport auto 7/2017

Tests & Fahrberichte

Porsche 911 GT3 im Supertest: Kein Downsizing, keine Turbos – aber Vierliter-Sauger und bis zu 9.000/min!

Kein Downsizing, keine Turbos – aber Vierliter-Sauger und bis zu 9.000/min! Power-Cabrios: Mercedes-AMG GT C Roadster gegen Porsche 911 Turbo Cabrio im Vergleich

im Vergleich Der Über-Elfer: Porsche 911 GT2 RS mit über 650 Turbo-PS und Hinterradantrieb

und Hinterradantrieb Audi RS 3 Limousine: Mit Aluminium-Fünfzylinder, Leistungsplus und überarbeitetem Allrad im ersten Test

Mit Aluminium-Fünfzylinder, Leistungsplus und überarbeitetem Allrad im ersten Test M GmbH auf neuen Wegen: Fahrbericht des nächsten BMW M5 mit abschaltbarem Allradantrieb

mit abschaltbarem Allradantrieb GTI-Konkurrent von Hyundai: Der i30 N bringt frischen Wind in die heiß umkämpfte Kompaktklasse

Der i30 N bringt frischen Wind in die heiß umkämpfte Kompaktklasse Sportliche Diesel im Vergleich: Audi A3 2.0 TDI Quattro gegen BMW 120d und Mini Clubman Cooper SD

Generationentreffen: Was unterscheidet den neuen Honda Civic Type R von seinem Vorgänger?

Mut zur Mitte: BMW platziert den M4 CS zwischen dem Basismodell und dem M4 GTS. Erste Fahreindrücke

Reportage & Ratgeber

sport auto High Performance Days: Vorbericht zum Spektakel des Jahres in Hockenheim

Fahrersichtung: Über den Rennsimulator ins echte Cockpit am Bilster Berg

Gebrauchte Sportwagen: Porsche Boxster S sowie der Cayman vom Typ 981 im Gebrauchtwagencheck

sport auto AWARD 2017: Wählen Sie die sportlichsten Autos – und gewinnen Sie einen Dodge Challenger!

Motorsport

Rallye-Weltmeisterschaft: Detaillierte Analyse des sechsten WM-Laufs in Portugal

Detaillierte Analyse des sechsten WM-Laufs in Portugal Rallye- und Rallycross-WM: Wie steht es um die TV-Vermarktung dieser beliebten Weltmeisterschaften?

Wie steht es um die TV-Vermarktung dieser beliebten Weltmeisterschaften? Kommentar Marcus Schurig über die Regeländerungen für die GT3-Fahrzeuge auf der Nordschleife

Tracktest: Wir fuhren das GT-Weltmeisterauto Aston Martin Vantage GTE aus der Sportwagen-WM

aus der Sportwagen-WM Formel 1 und IndyCar: Wir verfolgten Button beim F1-Comeback in Monaco und Alonso beim Indy-500-Debüt

Wir verfolgten Button beim F1-Comeback in Monaco und Alonso beim Indy-500-Debüt Sportwagen-WM: Steht die LMP1-Topklasse mit Hybridpower vor dem Aus? Analyse der aktuellen Lage

Steht die LMP1-Topklasse mit Hybridpower vor dem Aus? Analyse der aktuellen Lage 24h-Rennen Nürburgring: Christian Gebhardt über seinen 24h-Renneinsatz im Hyundai i30 N

24h-Rennen Nürburgring: Die große 24h-Rennanalyse der GT3-Topautos am Nürburgring

Autos in Heft 7/2017 von sport auto

Audi A3 2.0 TDI Quattro

Audi RS 3 Limousine

Bentley Continental 24

BMW 120d

BMW M4 CS

BMW M5

BMW M8

Honda Civic Type R (2017)

Honda Civic Type R (2016)

Hyundai i30 N

Jaguar XE Project 8

Lotus Elise Cup 250

Mercedes-AMG GT C Roadster

Mini Clubman Cooper SD

Porsche 911 GT2 RS

Porsche 911 GT3

Porsche 911 Turbo Cabrio

Porsche Boxster S (981)

Porsche Cayman (981c)

Renault Mégane R.S.

