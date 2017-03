Das neue Heft von sport auto, Ausgabe 04/2017 ist ab Freitag, 10. März 2017 erhältlich. Unsere Themen: Wir rasen mit den Überfliegern Porsche 911 GT3 RS und GT3 R von Manthey in Hockenheim. Plus: die besten Handschalter & Audi S3 vs. BMW M140i. Dazu reichlich Motorsport.