Sie wollten schon immer auf dem Beifahrersitz eines Sportwagens über den Hockenheimring fahren und die Rennstrecke hautnah erleben? Bei den sport auto High Performance Days am 15. und 16. Juli 2017 haben Sie die Chance dazu! Machen Sie mit!

Mitte Juli 2017 lädt sport auto die internationale Sportwagenszene wieder zu den traditionellen und legendären High Performance Days ins Hockenheimer Motodrom (Infos und Tickets hier) ein.

Bei Drift-Shows und schnellen Rennrunden werden die Reifen wieder ordentlich qualmen. Wenn Ihnen der Blick von den Tribünen nicht reicht, dann haben wir hier ein ganz besonderes Angebot für Action-Junkies.

Taxifahrt auf dem Hockenheimring gewinnen!

Wir verlosen mit jedem der folgenden Sportwagen jeweils 2 Taxifahrten (eine Taxifahrt hat einen Wert von bis zu 50 Euro):

KTM X-Bow R

BMW M4 Coupé von Hamann Motorsport

Jaguar F-Type 400 Sport

Lamborghini Huracán Spyder von VOS Performance

Cadillac CTS-V von GeigerCars.de

Chevrolet Camaro ZL1

Porsche Cayman GT4 Clubsport von Teichmann Racing

BMW i8 "uptrion" von Upgraded Automotive

Radical SR3 RSX

Ein Ereignis, das Sie so schnell nicht vergessen werden! Schreiben Sie uns per E-Mail, in welchem Fahrzeug Sie dem Grenzbereich nähergebracht werden wollen, und gewinnen Sie eine von 22 Taxifahrten unter: Taxifahrten@sportauto.de

Mehrfachanmeldung möglich, Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2017. Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Details zu den einzelnen Fahrzeugen finden Sie in der Galerie.