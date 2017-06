Der Markt für SUV und Geländewagen boomt. Im ersten Quartal legte das Segment um fast 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu und ist damit momentan die erfolgreichste Fahrzeugklasse. An diesem Erfolg wollen alle Hersteller teilhaben und heizen den Wettbewerb mit Kaufanreizen an. Am härtesten tobt derzeit die Rabattschlacht bei den SUV in der Preisklasse bis 20.000 Euro, hier sind im Schnitt bis zu 22Prozent Nachlass möglich. In der Klasse bis 30.000 Euro dürfen sich Kunden immerhin noch über durchschnittlich 20 Prozent Abschlag freuen. Selbst bei den Premium-SUV sind Rabatte über 20 Prozent möglich, wie sich am Beispiel BMW X5 und VW Touareg erkennen lässt.

In den nachfolgenden Tabellen haben wir die Rabatte in allen Klassen für sie zusammengefasst.

Preisklasse 10.000 bis 20.000 Euro

Preis ab (in Euro) Rabatt in % bis zu Ersparnis in Euro Lada 4x4 10.490 5 525 Dacia Duster 10.690 2 214 Suzuki Ignis 12.540 22 2.759 Citroen C4 Cactus 13.990 27 3.777 Renault Captur 15.490 26 4.027 Suzuki Jimny 15.590 23 3.586 Nissan Juke 15.870 28 4.444 Ssangyong Tivoli 15.990 24 3.838 Fiat 500X 15.990 21 3.358 Opel Crossland X 16.850 19 3.202 Peugeot 2008 17.250 23 3.968 Ssangyong XLV 17.490 23 4.023 Ford Ecosport 17.990 27 4.857 Suzuki Vitara 17.990 22 3.958 Mazda CX-3 17.990 16 2.878 Opel Mokka 18.990 20 3.798 Mitsubishi ASX 19.490 27 5.262 Suzuki SX4 19.790 22 4.354 Jeep Renegade 19.900 24 4.776 Nissan Qashqai 19.990 28 5.597 Skoda Yeti 19.990 26 5.197 Ssangyong Korando 19.990 25 4.998 Renault Kadjar 19.990 24 4.798 Kia Sportage 19.990 21 4.198 Subaru XV 19.990 19 3.798 Seat Ateca 19.990 15 2.999

Preisklasse 20.000 bis 30.000 Euro

Preis ab (in Euro) Rabatt in % bis zu Ersparnis in Euro Hona HR-V 20.690 10 2.069 Ssangyong Actyon Sports 21.490 22 4.728 Toyota C-HR 21.990 13 2.859 Isuzu D-Max 22.500 10 2.250 Hyundai Tucson 22.740 21 4.775 Audi Q2 22.900 15 3.435 Peugeot 3008 23.250 17 3.953 Ford Kuga 23.300 23 5.359 Toyota Hilux 24.590 21 5.164 Peugeot 5008 24.650 16 3.944 Nissan X-Trail 24.990 28 6.997 Mitsubishi Outlander 24.990 24 5.998 Ssangyong Rodius 24.990 21 5.248 Kia Niro 24.990 18 4.498 Mazda CX-5 24.990 18 4.498 Skoda Kodiaq 25.490 8 2.039 Subaru Forester 25.900 19 4.921 Mitsubishi L200 26.290 27 7.098 Honda CR-V 26.290 24 6.310 Mini Countryman 26.500 16 4.240 VW Tiguan 26.575 18 4.784 Nissan Navara 26.590 26 6.913 Toyota RAV4 27.290 17 4.639 Ford Ranger 28.144 28 7.880 Audi Q3 28.550 22 6.281 Mercedes GLA 28.941 13 3.762 Citroen C4 Aircross 29.990 33 9.897

Preisklasse 30.000 bis 40.000 Euro

Preis ab (in Euro) Rabatt in % bis zu Ersparnis in Euro BMW X1 30.800 19 5.852 Hyundai Santa Fe 31.190 21 6.550 Jeep Cherokee 33.900 21 7.119 Volvo XC60 35.590 22 7.830 Jeep Wrangler 36.900 16 5.904 Land Rover Discovery Sp. 37.650 19 7.154 Infiniti QX30 39.100 12 4.692 Audi Q5 39.500 17 6.715 BMW X3 39.600 21 8.316 Lexus NX 39.800 14 5.572

Preisklasse 40.000 bis 50.000 Euro

Preis ab (Preis in) Rabatt in % bis zu Ersparnis in Euro Toyota Land Cruiser 40.740 21 8.555 VW Amarok 40.996 14 5.739 Ford Edge 41.900 20 8.380 Range Rover Evoque 43.300 17 7.361 Jaguar F-Pace 43.560 13 5.663 Alfa Romeo Stelvio 44.050 17 7.489 Mercedes GLC 45.315 13 5.891 BMW X4 49.100 21 10.311 Mercedes GLC Coupé 49.445 13 6.428 Lexus RX 49.900 14 6.986

Preisklasse 50.000 bis 60.000 Euro

Preis ab (in Euro) Rabatt in % bis zu Ersparnis in Euro Land Rover Discover 50.500 11 5.555 Jeep Grand Cherokee 50.900 21 10.689 Range Rover Evoque Cab. 51.400 10 5.140 Infiniti QX70 53.200 11 5.852 Volvo XC90 54.050 18 9.729 VW Touareg 54.400 25 13.600 Mercedes GLE 54.562 !§ 7.093 Porsche Macan 56.264 7 3.938 Range Rover Velar 56.400 8 4.512 BMW X5 56.600 22 12.452 Audi Q7 59.700 19 11.343

Preisklasse 60.000 bis 70.000 Euro

Preis ab (in Euro) Rabatt in % bis zu Ersparnis in Euro Range Rover Sport 62.000 15 9.300 Mercedes GLE Coupé 67.771 13 8.810 BMW X6 68.400 22 15.048

Preisklasse ab 70.000 Euro

Preis ab (in Euro) Rabatt in % bis zu Ersparnis in Euro Porsche Cayenne 70.663 7 4.946 Mercedes GLS 75.154 13 9.770 Range Rover 97.100 15 14.565 Bentley Bentayga 174.335 7 12.203

Quelle: meinauto.de; netcar.de; Stand: Ende April 2017; Rabatte beziehen sich auf Basisausführungen