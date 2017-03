Der japanische Autobauer Honda hat auf dem Genfer Autosalon seine neue Europa-Strategie ausgerollt. Bis 2025 sollen zwei Drittel der Fahrzeugverkäufe in Europa Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeuge umfassen.

Zunächst will Honda seine europäischen Modelle mit Hybridantrieben ausrüsten. Das erste neue Hybridmodell wird über ein Zwei-Motoren-Hybridsystem verfügen und soll 2018 in Europa auf den Markt kommen.

Das Angebot wird zudem durch Plug-in-Hybridmodelle, Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge wie den Honda Clarity Fuel Cell ergänzt.

GM und Hitachi als Partner mit an Bord

Erst Ende Januar hatte Honda bekanntgegeben seine Kräfte für die Massenproduktion von Brennstoffzellen-Antrieben mit GM zu bündeln. Die Antriebstechnik soll in kommenden Fahrzeugen beider Firmen angeboten werden. Gebaut werden sollen die Brennstoffzellenantriebe ab dem Jahr 2020 am GM-Standort Brownstown in Michigan, wo die Amerikaner bereits Akkupacks für Elektroautos fertigen.

Im Februar hatte sich Honda dann noch mit dem Elektronikkonzern Hitachi einen neuen Partner zur Entwicklung von E-Motoren für künftige Elektroautos und Hybridmodelle geangelt.