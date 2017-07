Hyundai will im Segment der Kompaktsportler mitmischen und bringt dazu den i30 N an den Start. Der debütiert offiziell erst auf der IAA im Herbst. Wir konnten uns dem sportlichen Koreaner bereits jetzt nähern.

Endlich nimmt Hyundai die Tarnfolie vom i30N. Wer nun meint, schön, den Fünftürer kennen wir, achte bitte auf Details: Der Kühlergrill ist flacher und hat eine Wabenstruktur. Am Frontspoiler betont ein roter Streifen die Breite der Front und den sportlichen Anspruch der jungen „N“-Truppe um Albert Biermann. Der kommt von BMW und hat dort zuletzt die Entwicklung der „M“-Autos verantwortet. Ihm war die Rennstreckentauglichkeit des bisher sportlichsten Hyundai wichtig, und zwar nicht nur für eine Runde, sondern, „bis der Tank leer ist“. Wir sind schon mitgefahren, den Eindruck dazu finden Sie hier. Damals war das Auto noch komplett getarnt, kurz vor der Weltpremiere durften wir das Tuch lüften und den ungetarnten i30N im Studio besuchen.

Sitzprobe Hyundai i30N

In „Performance Blau“ steht er vor uns. Die „N“-Logos auf den roten Bremssätteln verraten die Performance-Variante. In dieser Version hat der Zweiliter-Turbo 275 PS, die Räder sind 19 Zoll groß, das Vorderachs-Differenzial hat eine Sperre und der Auspuff eine Klappe. Öffnet man die Tür, fallen zunächst drei Dinge auf: Das Dreispeichen-Lenkrad mit zwei hellgrauen Schaltern, die Sportsitze mit dicken Wangen und der runde Schaltknauf. Das Cockpit ist von anderen i30 bekannt: übersichtlich, ergonomisch, gut verarbeitet. Manche Kunststoffe, wie etwa in der Türverkleidung wirken eher preiswert und kratzempfindlich – premium zu sein beansprucht Hyundai nicht für sich.

Kompaktsportler im Straßentest 1:34 Min.

Zum ersten Mal bei einem Hyundai kann der Fahrer die Dämpferhärte regulieren. Je eine graue Taste unterhalb der linken und rechten Lenkradspeiche programmiert die Fahrdynamik. Mit dem linken Schalter klickt sich der Fahrer durch die Programme Eco, Comfort und Sport. Die N-Taste an der rechten Speiche stellt den Auspuff auf laut und alle Systeme auf scharf: Lenkung, Dämpfer, ESP und elektronisches Sperrdifferenzial. Zusätzlich kann der Fahrer über den Touchscreen alle Systeme einzeln abstimmen.

Audi- und BMW-Fahrern wird jedoch die verlängerbare Oberschenkelauflage der Sportsitze bekannt vorkommen, die hier nach dem gleichen Prinzip funktioniert wie in einem A3 oder 1er. Die Seitenwagen der Sitze packen kräftig zu, die Polsterung ist fest und die Sitzposition etwas zu hoch. Beim Anlassen per Startknopf rechts vom Lenkrad knurrt der Vierzylinder kurz los, fällt dann in einen ruhigen Leerlauf. Motor wieder aus, wir stehen im Studio und müssen dort auch bleiben. Vorerst. Ab Oktober dürfen die ersten Kunden ans Steuer.

Neuer Hyundai i30N (2017) So schnell ist der GTI-Jäger

Zweiliter-Turbo mit 250 oder 275 PS

Wir schauen uns den i30N solange an. Das „N“-Logo auf dem roten Bremssattel macht auf die stärkere der beiden Varianten aufmerksam: 275 statt 250 PS leistet die Performance-Version. Die 25 Zusatz-PS flüstert die Software dem Motor ein, sie beschleunigen den Spurt von null auf 100 km/h um zwei Zehntel auf 6,2 Sekunden. Das Drehmoment des quadratisch ausgelegten Zweiliters (Bohrung x Hub: 86,0 x 86,0 mm) gibt Hyundai mit 353 Newtonmetern an, es steht zwischen 2.000 und 4.000/min an – das Performance Pack gibt die maximale Durchzugskraft bis 4.500/min frei. In beiden Fällen erreicht der i30N 250 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der Verbrauch steht noch nicht fest.

Sondermodell First Edition für 30.900 Euro

Das elektronisch geregelte Sperrdifferenzial und der Klappenauspuff sind ebenso Bestandteil des Performance-Pakets wie die 19-Zoll-Räder. Ab 17. Juli können Kunden die „First Edition“ online reservieren. Wer reserviert, muss 1.000 Euro anzahlen, die auf den Kaufpreis von 30.900 Euro angerechnet werden. Die „First Edition“ ist in Performance Blau lackiert, hat 275 PS und unter anderem das Navigationspaket serienmäßig.

Das „N“ im Namen steht übrigens für den oben bereits erwähnten Ort Namyang, dem Heimatort des Hyundai-Forschungszentrums. Seine Weltpremiere feiert der i30 N im September auf der IAA.