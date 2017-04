Neuer Hyundai-SUV 2018

Hyundai möchte bereits 2021 der führende asiatische Autobauer in Europa werden und pflegt entsprechend der Ambitionen sein Modellportfolio nach. SUV boomen und derzeit partizipieren die Koreaner am Trend mit dem Modellen Grand Santa Fe, Santa Fe und Tucson.

Um künftig bei den ganz kleinen SUV-Modellen ebenfalls mit von der Partie zu sein wird ein neue Modell für das B-Segment ins Line-Up eingezogen - der neue Kona, der bei den Kleinwagen-SUV mitmischen soll. Bei der Kontzerntochter Kia ist mit dem Stonic ebenfalls ein entsprechendes City-SUV-Modell in der Mache. Kommen soll der neue Hyundai Kona zum Modelljahr 2018 - also Ende 2017. Premiere könnte er schon Mitte April 2017 auf der New York Auto Show feiern.

Foto: Hyundai Mit diesem Teaser kündigt Hyundai den neuen Kona an.

Die technische Plattform für den SUV liefert der Hyundai i20. Damit dürfte das Motorenangebot 1,0-Turbobenziner mit bis zu 120 PS sowie für den europäischen Markt auch 1,4-Liter-Turbodieselmotoren mit 90 umfassen. Die Basisversionen treten mit Vorderradantrieb an, Allradantrieb soll es als Option geben.

Der Name Kona leitet sich von einer Region auf Hawaii ab.