Hyundai Santa Fee Antarktis-Expedition

Der Urenkel von Abenteurer Sir Ernest Shackleton hat die Antarktis durchquert – in einem Hyundai Santa Fe. Umgerüstet wurde das SUV bei den Spezialisten von Arctic Trucks.

Der Polarforscher Sir Ernest Shackleton wurde zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zum berühmten Mann und ist es in England bis heute. Allerdings weniger durch seine Entdeckungen denn durch sein Scheitern: Die spektakuläre Rettung seiner Mannschaft nach einem Schiffbruch in der Antarktisregion ging in die Geschichte ein. Geplant hatte Shackleton eigentlich, als erster Mensch den antarktischen Kontinent von Nord nach Süd zu durchqueren.

Den 100. Jahrestag der "Endurance Expedition" nahm nun Shacklestons Urenkel, Patrick Bergel, zum Anlass, die Mission seines Urgroßvaters zu einem Ende zu führen. Allerdings dank moderner Technik ungleich komfortabler als die Abenteurer vor 100 Jahren, denn Bergel fuhr mit dem Auto. Hyundai hatte einen Santa Fe zur Verfügung gestellt und mit Arctic Trucks einen passenden Projektpartner gefunden. Die Isländische Spezialfirma ist oft gefragt, wenn Extremfahrten durch die Polarregionen der Erde geplant sind. Entsprechend wurde auch der Santa Fe nach bei Arctic Trucks üblichem Muster umgebaut: Riesige Radausschnitte und die größten Reifen, die sich montieren lassen.

Mit dem SUV zum Südpol

Üblicherweise baut Arctic Trucks bevorzugt Pickups um, Lieblingsmodell ist der Hilux, ein solcher Dreiachser-Umbau begleitete auch als Service- und Transportfahrzeug die Expedition. Durch die großen Reifen mit extrem niedrigem Luftdruck sinken die Fahrzeuge im Schnee nicht ein und können damit ähnlich wie Raupenfahrzeuge eingesetzt werden.

In 30 Tagen durchquerte der Tross im antarktischen Sommer bei 24 Stunden Tageslicht den eisigen Kontinent, wobei Sommer in der Antarktis relativ ist: die Temperaturen betrugen bis zu -28 Grad. Bergel fuhr mit einem Diesel-Santa Fe mit dem 2,2-Liter-Vierzylinder. Obwohl Hyundai keine Auskunft zu den Umbauten gibt, wurde auch dieses Modell vermutlich mit speziellem Polarkraftstoff betankt, bei früheren Expeditionen setzte Arctic Trucks auf Kerosin.