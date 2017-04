Hyundai renoviert sein Mittelklasseangebot in den USA und stellt auf der New York Autoshow den neuen Sonata vor. Der hat sich aus jeder Perspektive verändert.

Das Gesicht des neuen Sonata wird von einem neuen Kühlergrill, flankierenden LED-Tagfahrleuchten, einer konturierten Motorhaube und schmäleren Hauptscheinwerfern, optional mit LED-Technik, gestaltet. Am Heck wanderte das Kennzeichen von der Klappe in die Schürze. Die Rückleuchten erhielten eine neue Grafik. Zudem wurden die 16, 17 und 18 Zoll großen Leichtmetall neu gezeichnet.

Neu im Innenraum ist das Dreispeichenlenkrad. Überarbeitet wurden auch die Bedienelemente und die Anzeigen. Zudem sollen wertigere Oberflächenmaterialien verbaut worden sein. Das Infotainmentsystem trägt jetzt serienmäßig einen 7-Zoll-Touchscreen, kann Internet und nimmt via Apple Carplay und Androisd Auto Kontakt zum Smartphone auf. Für die Fondpassagiere gibt es zusätzliche USB-Buchsen. Mobile Devices können in der Mittelkonsole per Induktion geladen werden.

Zur erweiterten Sicherheitsausstattung zählen künftig ein Tot-Winkel-Assistent mit Querverkehrswarnung hinten und eine um einen Spurhalteassistenten erweiterte Spurverlassenswarnung.

Auf der Antriebsseite setzt jetzt der 245 PS starke Zweiliter-Turbobenziner auf die Zusammenarbeit mit einer Achtgang-Automatik. Neu abgestimmt wurde das Fahrwerk. Auf den US-Markt kommen soll der aufgefrischte Sonata noch im Sommer. Preise wurden nicht genannt.