Doch bei allen Premieren stehen jetzt schon Autobauer fest, die die große deutsche Automesse schwänzen: Nissan, Peugeot und der Citroen-Nobelableger DS bleiben zu Hause. Sei's drum, andere Autobauer halten der IAA die Treue - allen voran, natürlich die deutschen Autohersteller, die ein wahres Neuheitenfeuerwerk auf der IAA in Frankfurt 2017 abbrennen werden.

Foto: auto motor und sport Mit dem T-Roc zeigt VW auf der IAA den Golf-SUV.

So gehören zu den Highlights der Internationalen Automobilausstellung in diesem Jahr ganz klar Mercedes und BMW. Die Stuttgarter zeigen das AMG-Modelle Project One - einen Supersportwagen, der auf 275 Exemplare limitiert ist und 2,275 Millionen Euro kostet. Immerhin gibt es als Gegenwert nicht nur einen rarer Renner, sondern auch 1.000 PS und F1-Technik. Auf der anderen Seite der Produktneuheiten bei Mercedes steht dann die neue A-Klasse. Die neue Generation wird größer, der Platz für die Passagiere wächst, die Übersichtlichkeit auch und das Cockpit soll spacig ausfallen. Außerdem kommen vom Neckar an den Main die neue Mercedes S-Klasse, die X-Klasse sowie ein Conceptcar, das den GLB zeigen könnte.

Aus München könnte ebenfalls ein Conceptcar zu sehen sein - vielleicht ein erster Blick auf den BMW X7? Ein paar X-Nummer kleiner, zeigt sich auf dem IAA-Stand der neue BMW X3. Aber auch der BMW M5 sowie der neue BMW 6er GT, der den 5er GT ablöst, sollen das Publuikum begeistern.

Messe-Girls der IAA Die schönsten Seiten der IAA 2015

Der Volkswagen-Konzern hält mit seinen Marken auch nicht hinter dem Berg. VW präsentiert mit dem T-Roc einen Golf-SUV, zudem gibt es das Facelift des VW Golf Sportsvan und den neuen VW Polo zu sehen. Audi zeigt seine neu Oberklasse und rollt den neuen Audi A8 sowie den A7 auf den Stand. Eventuell gibt es noch einen Ausblick auf den kommenden Audi A6. Auf dem Seat-Stand ist der neue Arona zu sehen, bei Skoda der Yeti und bei Porsche der neuen Cayenne.

Alle anderen Neuheiten der IAA 2017 sehen sie in unserer Fotoshow. Wir aktualisieren diesen Artikel laufend, so bleiben Sie immer up to date.