Die italienische Designschmiede Italdesign kündigt für den Genfer Autosalon ein neues Modell an, das in einer Kleinserie für Sammler gebaut werden soll.

Bislang hat die Tochter des VW-Konzerns lediglich vier Teaserbilder veröffentlicht. Diese legen eine elektrischen Antrieb des Genf-Modells nahe. Zudem sind Scheinwerfer mit Lasertechnik zu sehen, wie sie Audi im Einsatz hat.

Foto: Italdesign Die kommenden Kleinstserien sollen unter dem neuen Label Italdesign Automobili Speciali vermarktet werden.

Kleinen Textmeldungen lässt sich entnehmen, das das Genf-Modell auch gebaut werden soll. Und zwar in einer Auflage von 5 Modellen, die aber alle auf Kundenwunsch maßgeschneidert und individualisiert werden sollen. Vermarktet werden diese und künftige Kleinstserien unter dem neuen Label „Italdesign Automobili Speciali“.

Italdesign kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück. In den 70ern fertigte man den BMW M1, in den 80ern dann den Aztec und in den 90ern den BMW Nazca und den VW W12.